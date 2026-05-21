レポート

なぜ会社の無線LANが快適に使えないのか。障害事例から学ぶ最適化のためのアプローチ

多くのオフィスにおいて、快適な無線LAN環境は必須のインフラとなる。しかし、つながりにくい、遅い、切れやすいといった事象は珍しくないのではないか。設計や設定に万全を期したとしても、無線LAN特有の見えにくい要因が原因となり、予期せぬ事態を引き起こすことがある。

企業のIT担当者にとって、従業員からの無線LANに関する問い合わせは悩みの種といえる。「Teamsが頻繁に途切れる」「端末が増えた途端にパフォーマンスが劣化した」「社内の特定の場所で通信が不安定になる」といったトラブルは、単なる不便さにとどまらず、業務停滞や生産性低下につながるリスクでもある。

こうした課題に対しては、電波強度やアクセスポイントの設定だけを見ても解決に至らないケースがほとんどではないか。実のところ原因はさまざまで、「アクセスポイント間の電波干渉」、普段は意識しない「ブロードキャストやマルチキャストのトラフィック」が、無線帯域を圧迫することも考えられる。

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無線LANはなぜ快適に使えないのか? 障害事例をもとに原因と解決方法を徹底解説

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管理者による設定が裏目に出るケースも

さらに問題を複雑にするのが、管理者による設定が裏目に出るケースだ。例えばセキュリティ強化を目的にした設定が、結果的に無線パフォーマンスを低下させることもある。また、電波を強く設定したために、端末が最適なアクセスポイントへ切り替わらず通信品質が悪化する「スティッキークライアント」も考慮に入れるべきだろう。

こうした問題を解決するには、Wi-Fiの特性を深く理解し、各種ツールを用いて電波やトラフィックの状態を見える化し、原因を的確に分析するノウハウが求められる。

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リンク先のコンテンツでは、Web会議の切断やパフォーマンス劣化といった無線LANトラブルについて、実際の障害事例をもとに原因と解決策を体系的に整理している。「今の設計で問題ないのか」「どこから見直すべきか」と悩むIT担当者・意思決定層にとって、自社ネットワークを客観的に判断するためのチェックポイントとして役立つはずだ。

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