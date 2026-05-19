ソリューション

カタールにおける年1億トン超へのLNG生産能力の拡大、その実現に向けたDXの取り組みに迫る

カタールの巨大ガス田におけるLNG生産能力増強プロジェクトを主導する千代田化工建設。同社がこの大規模プロジェクトで成功を収めるためには、現場主導で進む一連のプロセスを本社からリアルタイムで可視化・把握可能にすること、そして紙ベースの業務を可能な限りデジタル化することが不可欠だった。この取り組みの成功要因に迫る。

豊富なプラント建設実績から得た知見と技術を活用し、プラントライフサイクル全域を支援する「プラントライフサイクルエンジニアリング」を展開する千代田化工建設。同社が取り組むことになったのが、カタールの世界最大級の単一ガス田であるノースフィールド東部における、LNG生産能力増強のためのプラントおよび付帯設備の建設プロジェクトである。

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カタール国North Field East (NFE) LNGプロジェクト遂行を効率化し、

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このプロジェクトが成功裏に進めば、カタールのLNG生産能力は年産7,700万トンから1億1,000万トンへと大幅に増強される。しかし、これほどの大規模プロジェクトでありながら、建設・試運転・完工といった活動は現場主導で進むため、本社側ではリアルタイムで進捗を把握しづらい状況にあった。その結果、現場への支援が必要かどうか判断しにくいという課題が顕在化していた。

さらに、現場での作業プロセスが紙の書類ベースで行われていたことも大きな問題だった。特に、工事現場で実施された検査や試験結果を文書化するITR（Inspection Test Record）の記録や、部門間のやり取りが紙ベースで行われていたため、時間の浪費やミスの発生、コスト増大が深刻化していたのだ。千代田化工建設はこれらの課題を解決するため、現場業務のクラウド化による可視化と、デジタル化による業務の合理化に踏み切った。

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本コンテンツでは、国策レベルの大規模プロジェクトを主導する千代田化工建設が直面した課題と、その解決に向けた取り組みを事例として紹介している。現場のクラウド化・デジタル化によって得られた6つの具体的成果とその詳細、さらに今後の展望についても語られる、非常に興味深い内容となっている。ぜひ参考にしていただきたい。

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