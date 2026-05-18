フルノシステムズは2026年5月18日、大手ECサイト・Amazon.co.jp内「フルノシステムズストア」にて、同社新製品Wi-Fi 7対応アクセスポイント「SW730」の販売を開始しました。

スマートフォン、PC、タブレットなどの利用増加、オンライン会議や各種クラウドサービス活用などが進み、ネットワーク負荷は増大し「Wi-Fi環境の安定」に課題を抱える企業は少なくありません。ネットワーク管理者が不在であることも多い「中小規模事業者（SMB、SOHO）」においては、管理者負担が少なく、かつ安定したWi-Fiネットワークへの要望は非常に高まっています。

フルノシステムズの新製品であるWi-Fiアクセスポイント「SW730」は「業務用Wi-Fi専門メーカー」ならではの安心品質を有する「法人用エントリーモデル」です。最新規格であるWi-Fi 7対応、トライバンド搭載製品を、手ごろな価格でご提供いたします。これまでWi-Fi機種選定にお困りであった、中小規模の様々な法人ビジネスシーンで、広く手軽にご利用いただけるよう、このたびAmazon.co.jp でのEC販売を開始いたしました。

「SW730」はシンプル＆コンパクトなデザインに加え、2つのカラーバリエーションをご用意しています。オフィスや宿泊施設・飲食店、店舗など、高感度なインテリアにも視覚的にフィットするモデルです。ぜひともご検討ください。

SW730のおもな特長

最新規格Wi-Fi 7（IEEE802.11be) 対応

トライバンド搭載： 3つの周波数同時使用を実現（2.4GHz帯+5GHz帯+6GHz帯）

3つの周波数同時使用を実現（2.4GHz帯+5GHz帯+6GHz帯） 多台数同時接続： 128台同時接続・給電方式：IEEE802.3atのPoE+対応

ACアダプター（オプション）利用も可

128台同時接続・給電方式：IEEE802.3atのPoE+対応 ACアダプター（オプション）利用も可 本体に放熱性の高いアルミダイキャストを使用

高い耐環境性能： 0℃～+40℃の厳しい環境下でも安定通信

0℃～+40℃の厳しい環境下でも安定通信 シンプル＆コンパクト、スタイリッシュなデザイン

本体は2色展開（ホワイト、ブラック）： オフィス、飲食店やショップなどインテリアに合わせて選べるカラーバリエーション

オフィス、飲食店やショップなどインテリアに合わせて選べるカラーバリエーション QRコードと専用アプリ利用によるかんたんセットアップ

多様な設置方法： 壁面や天井取付のほか、機器を自立設置できる専用の縦置きスタンド（オプション）

壁面や天井取付のほか、機器を自立設置できる専用の縦置きスタンド（オプション） 安心の製品保証3年

クラウドサービス利用5年間無償

SW730の発売時期、販売目標 製品名 ・SW730-WH（ホワイト）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNFS1MK1

・SW730-BK（ブラック）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNFDYBVK 販売開始 2026年5月18日（月） 販売価格 ￥64,800（税込、ACアダプター別売） 販売台数目標 5,000台/年間 販売店舗 Amazon.co.jp（フルノシステムズストア）

そのほか、Amazon.co.jpのフルノシステムズストアでは、エントリーモデルの同社製品ラインナップとして、ノンインテリジェントスイッチ PoE対応 「CH210-8GP+」も同時に取り扱いを開始します。設定・管理不要、電源を入れるだけで使用可能な「CH210-8GP+」は、オフィスや飲食店、店舗、介護施設など多彩なシーンに向けて、シンプルなネットワーク構成に最適のモデルです。 IP電話、ネットワークカメラ、アクセスポイントなど各種デバイスとの接続を可能とする本製品は「SW730」と合わせご利用いただくことで、手軽に快適なネットワーク環境を実現します。 ノンインテリジェントスイッチ CH210-8GP+（8ポート）（ストア製品ページ） フルノシステムズについてはこちら

https://www.furunosystems.co.jp/ フルノシステムズストアについてはこちら

https://www.amazon.co.jp/stores/page/A0BA72AD-310B-449E-AAAC-EF76A2B8BBA6

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