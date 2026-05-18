サイバーレジリエンス戦略を最適化できている組織はわずか39%。特にバックアップの保護状況は深刻

レポート

ランサムウェアをはじめとするサイバー攻撃の高度化が加速する中で、多くの組織がセキュリティ投資を積み重ねてきた。しかしグローバル企業のIT導入決定者850人に行った調査では、「戦略を持つこと」と「実際に機能すること」の間に大きな溝があるという現実が示されている。

サイバーインシデントに対する「いかに防ぐか」から「いかに耐え、復旧するか」という視点の転換が求められて久しい。しかし調査によると、何らかのサイバーレジリエンス戦略を策定している組織が99.5%に達する一方で、それを完全に確立し継続的に最適化できている組織はわずか39%にとどまっていた。

戦略を持つことと、戦略が機能していることは別の話であり、形式上の整備だけではいざというときに、有効に働かない恐れがある。

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サイバーレジリエンスの実例

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保護・検出・復旧の3領域における実態とは

特に深刻なのがバックアップの保護状況で、46%の回答者が「バックアップデータが本来あるべき水準で保護されていない」と認識していた。脅威検出の面でも、ネットワーク、プライマリーストレージ、バックアップストレージの3領域をカバーする包括的なプラットフォームを導入している組織は30%に過ぎず、可視性の不足がリスクを増大させている。

さらに経営層と現場の間の認識ギャップも課題であり、63%の回答者が「経営層は組織の準備状況を過大評価している」と感じている。この過剰な自信は、投資判断の遅れや脆弱性への対処不足を生む温床となり得る。

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リンク先のコンテンツでは、保護・検出・復旧の3領域における実態を定量的に分析した調査レポートを公開している。成熟した戦略を持つ組織とそうでない組織の差異、復旧テストの頻度と成功率の相関、今後12カ月における投資の優先分野など、自社のサイバーレジリエンス戦略を見直す際の比較軸として活用できる。ぜひ役立ててほしい。

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