侵入まで平均48分、クラウド攻撃は新次元へ。CNAPPによるプロアクティブ防御とは

ソリューション

AIの活用でサイバー攻撃は高速化・巧妙化し、クラウド環境への侵入に要する時間は平均48分にまで短縮された。設定ミスや脆弱性を突くだけでなく、正規の認証情報を悪用する手口も横行している。もはや、個別のツールによる対処方法では限界が見え始めている。

AIとクラウド技術はイノベーションを加速させる一方、攻撃者にも新たな武器を与えている。彼らはクラウドの複雑性を悪用し、設定ミスや脆弱性、正規の認証情報を巧みに組み合わせてドメインを横断し、侵入を試みる。その結果、侵入検知から対応完了までの平均時間はわずか48分にまで短縮された。

さらに、生成AIやSaaSの普及は、これまで想定していなかった新たな攻撃対象領域を生み出している。このような状況下で、CSPMやCIEMといった個別のソリューションを組み合わせる従来型の対策では、可視性が分断され、アラート過多に陥りがちである。結果として、本当に重要なリスクが見過ごされる事態を招きかねない。

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「脆弱性の把握」から「攻撃者の把握」へ 今日のクラウドセキュリティに求められるのは、単にインフラの脆弱性をリストアップすることではない。膨大なアラートの中から、ビジネスに真の脅威をもたらすリスクをいかにして見極めるかが重要だ。

CVSS（共通脆弱性評価システム）のスコアが高いというだけでは、それが即座に対応すべき脅威とは限らない。その脆弱性はランタイムで到達可能なのか、実際に攻撃に悪用されているのかといった、ビジネスコンテキストを踏まえた優先順位付けが不可欠となる。その実現のためには、プロアクティブなポスチャ管理と、攻撃者の振る舞いをリアルタイムで検知・対応するリアクティブな保護を両立させる統合プラットフォーム（CNAPP）への移行が求められる。

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リンク先のコンテンツでは、今求められるクラウドセキュリティの要件を整理し、最新のCNAPPを選定する際に確認すべき13項目の評価チェックリストを掲載している。リアクティブな防御からプロアクティブな戦略へと移行し、攻撃者より先手を打つための具体的な知見が得られるだろう。

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