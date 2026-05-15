ソリューション

45%がSaaSインシデントを経験。設定ミスやシャドーITに潜む脅威から自社を守る最新戦略

DX推進に不可欠なSaaSだが、その利用拡大はシャドーITや設定ミスを増殖させ、新たな攻撃対象領域を生んでいる。管理の及ばない領域から、攻撃者は静かに侵入の機会をうかがっているのだ。

現代のビジネスは、数百ものSaaSアプリケーションによって支えられている。しかし、その多くはセキュリティ部門の監督外にある「シャドーIT」であり、攻撃者にとって格好の侵入経路となってしまっている。

実際、ある調査では45%の組織がSaaS関連のインシデントを経験している。攻撃者は侵害後わずか48分で内部活動を開始し、正規ユーザーになりすまして活動するため、従来の境界型防御やマルウェア対策では検知が極めて困難である。

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CASBや手動監査の限界を超えるには

これまでの対策の主流であったCASB（Cloud Access Security Broker）は、アプリ内部の設定ミスや過剰な権限を見逃しがちだ。また、定期的な手動監査では、SaaS環境の動的な変化に追いつけず、監査の合間に脆弱性が生まれてしまう。

今求められているのは、SaaSポートフォリオ全体を継続的に監視し、設定ミスやシャドーIT、リスクの高いサードパーティ連携を自動で可視化するアプローチである。さらに、アイデンティティの振る舞いを分析し、正規の活動を装った脅威をリアルタイムで検知・対応する能力が不可欠となる。

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リンク先のコンテンツでは、最新のSaaS脅威動向から、CASBなど従来型対策の限界、そして今求められるSaaSセキュリティに不可欠な7つの機能要件までを詳細に解説している。具体的なユースケースも交え、自社のSaaSセキュリティ戦略を構築・強化するための実践的なインサイトを得られるだろう。

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