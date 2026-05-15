コンサル/SIer業界における工数管理は形骸化しがち。データを経営の武器へと転換するには

レポート

コンサル業界やSIer業界にとって、「工数＝原価」の管理は利益に直結する最重要課題といえる。しかし、多くの組織では工数入力が形骸化しており、データを経営判断に生かせていないのが実情だ。なぜ改善が進まないのだろうか。

コンサルティング/SIer業界では、プロジェクトの収益性が企業の業績を直接左右する。その判断材料となるのが工数管理だが、多くの現場ではExcelや各種ツールを導入しても「記録するだけ」にとどまってしまいがちだ。

また、工数データがリアルタイムに共有されなかったり、メンバーごとに入力粒度が異なったりして、正確な分析や将来の見積もり精度向上につながっていないことも課題となる。結果として、現場と経営の間で見るべき数字が分断され、赤字案件の発生やリソース配分の非効率化といったリスクを見過ごすことになる。

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コンサル/SIer業界の工数管理実践ガイド

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工数管理によって企業の競争力を高める

一方で、工数管理を経営の武器へと転換した企業も存在する。例えば、1,000名規模のコンサルティングファームである山田コンサルティンググループは、全社的に工数データを収集・活用する仕組みを構築し、新規顧客と継続顧客での単価構造の違いを把握するなど、経営判断や人材投資の最適化に役立てているという。

また、IT・通信業のSYSCOM GLOBAL SOLUTIONSは、Excelベースの管理から脱却することで、リアルタイムでの予実管理を実現し、予算超過のリスクを早期に検知できるようになった。これらの事例は、工数管理が単なるコスト管理ではなく、企業の競争力を高めるための戦略的な活動となり得ることを示している。

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リンク先のコンテンツでは、コンサル/SIer業界特有の工数管理における構造的な課題を、マネージャーと経営企画それぞれの視点から深掘りし、その解決策を提示している。2つの具体的な事例と、それらに共通する成功要因も整理されているので、工数管理に課題を抱えている企業にとって参考になるはずだ。

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