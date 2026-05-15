AIネットワーク構築の最適解はスモールスタートが鍵。専用インフラに踏み切る前に知るべき、イーサネット活用という選択

インタビュー

本格化する生成AIのビジネス活用に伴い、AIトラフィックを支えるネットワーク基盤が企業の競争力を左右する要因となりつつある。一方で、専用インフラへの巨額投資や運用負荷を懸念し、導入判断に踏み切れない企業も少なくない。多くの企業が「より現実的な導入アプローチ」を模索しているのではないだろうか。

生成AIをはじめとするAI技術をビジネスで活用するには、大量のデータを高速に処理するGPUサーバー群を支える、高帯域かつ低遅延なネットワークが不可欠である。その代表的な選択肢としてInfiniBandが挙げられるが、高価な機器や専門的な知識が求められるため、導入に踏み切れる企業は限られている。

実際、ある調査ではAIインフラに対する懸念として「社内にAIインフラの知見がない」「自社に必要な性能レベルの判断が難しい」「専用インフラの導入コスト」などが上位に挙がっている。こうした背景から、まずは小さく始め、将来の拡張に備える考え方が注目されている。

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AIネットワーク構築の新常識 イーサネットによるスモールスタートが現実解

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著しい進化を遂げているイーサネット

そのような中、多くの企業から支持されているのが、既存のイーサネットインフラを活用してスモールスタートするアプローチである。今日のイーサネットは最新規格で通信速度が最大800Gbpsに達するなど著しい進化を遂げており、AIワークロードにも十分に対応できる性能を持つ。

また、VLAN（仮想LAN）技術によって物理的な配線に依存せずネットワークを分割・統合できるため、追加コストなくセキュリティを確保することが可能だ。使い慣れたイーサネットなら、これまで蓄積した知識やノウハウを生かしながらAIネットワークを構築できるのも利点となる。

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リンク先のコンテンツでは、昨今求められるAIネットワークの導入と課題について、調査結果を基に考察している。また、進化したイーサネット技術を活用し、スモールスタートでAIネットワークを構築するためのアプローチを提案しており、それがコスト、セキュリティ、運用負荷といった課題を解消できることを述べている。その詳細についてはぜひ本資料を参照してほしい。

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