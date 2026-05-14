レポート

AI活用のPoCが実用化に至らない要因とは? 事業面と技術面の両軸による優先付けが重要

ChatGPTの登場以来、生成AIへの期待は急速に高まり、多くの企業がPoC（概念実証）のプロセスを進めている。しかしなかなか実用化に至らず、時間とコストだけが膨らみ続ける組織もあるようだ。その背景には、多くの企業が見過ごしている2つの構造的な要因が潜んでいる。

生成AIの活用は、もはや企業の競争力を左右する重要な経営課題となった。そのような中、「全社方針は出したが、現場から具体的なアイデアが上がってこない」「社内データと連携したRAGを構築したものの、回答精度が低く実用化に至らない」といった壁に直面していないだろうか。

AIの技術特性に対する理解が不足したまま、ツール感覚で性急に成果を求めた結果、生成AIを導入・配布しただけで組織的な活用が進まなかったり、検証フェーズから抜け出せずコストだけが膨らんだりと、PoCの段階でつまずいてしまう企業は珍しくない。

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成果を急ぐあまり見落とされがちな2つの失敗要因

このように生成AIの活用が失敗する背景には、大きく2つの要因が考えられる。1つ目は、ビジネスインパクトのみを優先し、技術的な実現可能性を十分に考慮せずにユースケースを選定してしまうことだ。2つ目は、生成AIが持つ技術的な特性や不確実性に対する理解が、経営層から現場まで不足していることである。

生成AIを精度高く機能させるには適切な環境整備が不可欠であり、技術的な論点を無視してハイパフォーマー同等の完全性を求めてしまうと、その導入は行き詰まることになる。成功のためには、やはり段階的に好循環を構築していく戦略的なアプローチが求められる。

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リンク先のコンテンツでは、AI活用を成功に導くための4つのステップを詳細に解説している。現場から質の高いユースケースを引き出し、事業へのインパクトと技術的な実現性の両面から評価・優先順位付けを行うためのアプローチも確認できるので、ぜひ参考にしてほしい。

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