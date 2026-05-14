レポート

本当に自社は電帳法に正しく対応できているのか? 運用フェーズでつまずきやすい4つのポイントとは

電子帳簿保存法（電帳法）の宥恕期間が終了し、電子取引データの電子保存が全ての事業者にとっての義務となった。そこで多くの企業がシステムの導入や業務フローの見直しを進めているが、本当の課題は運用が定着する過程で表面化するものだ。現場で起こりがちな「つまずき」を放置すれば、ガバナンス上のリスクになりかねない。

電帳法への対応を進めたものの、実際の運用フェーズで課題に直面する企業は珍しくない。例えば、半年前の領収書が申請された、添付された領収書が要件を満たしているか不明瞭といった、経理担当者が日々の業務で判断に迷うケースが見受けられる。

これらの個別の事案に対し、その場しのぎの対応を続けていると、意図せず内部統制上のリスクを増大させてしまう恐れがある。

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・電子帳簿保存法 運用フェーズでつまずきやすいポイントと正しい解決策

・紙の証憑管理から解放! 電帳法スキャナ保存対応マニュアル

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初めから100点満点を目指さない現実的な進め方

電帳法への対応を成功させる鍵は、最初から100点満点を目指さない現実的なアプローチにある。まずは自社が取り扱う膨大な国税関係書類を洗い出し、資金やモノの流れに直結する「重要書類」とそれ以外の「一般書類」に分類し、優先的に対応すべき書類を棚卸しするとよい。

さらに、購買プロセスの入口（見積書起点）と出口（請求書起点）のどちらで対応するのかという、運用アプローチの選択も重要だ。ガバナンスを重視するのか業務効率を優先するのか、自社の状況に応じて最適な手法を検討する必要がある。

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リンク先のコンテンツでは、経理業務で起こりがちな4つのつまずきポイントと、公認会計士が解説する正しい対策をQ&A形式で学ぶことができる。また、電帳法にまつわる具体的な対応マニュアルも用意しているので、経理担当者の方にはぜひ参考にしてもらいたい。

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