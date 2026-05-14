ソリューション

煩雑な固定資産管理が経理部門の負担に。属人化と手作業のリスクを削減するアプローチとは?

固定資産管理は、経理部門を中心に総務部門や業務部門など、多くの関係者が関与する複雑な業務だ。これが表計算ソフトを用いた手作業での管理となると、資産数や拠点数の増加に比例して業務負荷が増してしまう。特に固定資産管理の属人化、そしてヒューマンエラーの発生は、会計・税務の正確性を揺るがしかねないリスクとなる。

固定資産管理における深刻な課題としては、資産の取得や除売却といった変動情報の更新漏れ、複雑な関数に依存した減価償却計算の属人化、法改正のたびに発生する手動でのメンテナンス作業などが挙げられる。

さらに償却資産申告においては、申告先ごとの集計作業や会計年度との期間のズレを調整する必要があり、これらの手作業がミスを誘発し、正確な資産管理と適正な税務申告を困難にしているのが実情だ。

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煩雑な管理プロセスをどう見直すか

そこで求められるのが、管理プロセスの見直しである。

例えば、資産登録時に証憑や関連書類を一元的に管理する仕組みは、監査対応の効率化や情報連携の迅速化に寄与する。また、税務と会計で異なる基準に対応可能な台帳を複数管理し、減価償却費や仕訳を自動で計算・作成する機能は、手作業によるミスを削減し、業務の属人化を防ぐ上で有効だ。さらに、資産情報から償却資産申告書を申告先ごとに自動で作成できれば、業務の負荷は大きく軽減されるだろう。

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リンク先のコンテンツでは、固定資産管理にまつわる変動（異動）管理、減価償却の計算、償却資産申告といった3つの主要課題について、具体的な業務シーンに即して解説している。それを踏まえ、業務効率化と内部統制強化を実現するための解決策と、クラウドサービスを導入することによる具体的な効果を確認できるので、ぜひ参考にしてもらいたい。

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