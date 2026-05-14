製造・小売・ITなど先進5社の会計DX事例に学ぶ。いかにして決算早期化や業務効率化を果たしたのか

従来のオンプレミス型や自社開発の会計システムでは、リアルタイムでの経営状況の把握が困難なケースが見受けられる。決算短信の開示期限が迫る中で、ようやく利益が確定するような状況だと、迅速な経営判断は望めない。
また、IPOの準備やグループ経営の本格化といったフェーズにおいては、Excelでの承認管理など、手作業に依存した内部統制プロセスは限界を迎える。これらは単なる業務効率の問題ではなく、企業のガバナンスと競争力に直結する経営課題である。
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クラウド型の会計システムで業務のDXを推進
そこで参考になるのが、クラウド型の会計システムを導入することで、劇的な改善を果たした企業の事例だ。
例えば、製造業のシリウスビジョンは、連結ベースの利益確定に40日近くを要していたが、新システムの導入後は速報値をわずか5営業日で算出できる体制を構築したという。また、IPOの準備で内部統制を強化しつつ作業工数を2～3割削減したWACULのケースなど、多様な成功事例が生まれている。
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リンク先のコンテンツでは、製造、小売、ITなど多様な業種の5社が、いかにして会計業務のDXを実現したかを詳細に解説している。各社が直面していたリアルな課題、システム選定の決め手、決算早期化や工数削減といった導入効果を確認できるので、自社の会計業務を改革する際の参考にしてもらいたい。
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