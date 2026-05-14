事例

製造・小売・ITなど先進5社の会計DX事例に学ぶ。いかにして決算早期化や業務効率化を果たしたのか

企業の成長や事業環境の変化に伴い、経理部門には決算早期化や内部統制強化といった、より高度な体制が求められる。しかし、現状の会計システムや業務フローでは、これらの要求に応えることが困難になりつつあるのが実情ではないだろうか。

従来のオンプレミス型や自社開発の会計システムでは、リアルタイムでの経営状況の把握が困難なケースが見受けられる。決算短信の開示期限が迫る中で、ようやく利益が確定するような状況だと、迅速な経営判断は望めない。

また、IPOの準備やグループ経営の本格化といったフェーズにおいては、Excelでの承認管理など、手作業に依存した内部統制プロセスは限界を迎える。これらは単なる業務効率の問題ではなく、企業のガバナンスと競争力に直結する経営課題である。

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クラウド型の会計システムで業務のDXを推進

そこで参考になるのが、クラウド型の会計システムを導入することで、劇的な改善を果たした企業の事例だ。

例えば、製造業のシリウスビジョンは、連結ベースの利益確定に40日近くを要していたが、新システムの導入後は速報値をわずか5営業日で算出できる体制を構築したという。また、IPOの準備で内部統制を強化しつつ作業工数を2～3割削減したWACULのケースなど、多様な成功事例が生まれている。

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リンク先のコンテンツでは、製造、小売、ITなど多様な業種の5社が、いかにして会計業務のDXを実現したかを詳細に解説している。各社が直面していたリアルな課題、システム選定の決め手、決算早期化や工数削減といった導入効果を確認できるので、自社の会計業務を改革する際の参考にしてもらいたい。

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