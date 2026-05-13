AIエージェントを業務に組み込んで全社的な利用を促進。IT部門が果たす役割とは?

インタビュー

生成AIの導入は拡大を見せているものの、企業によっては活用が一部の従業員にとどまってしまうケースが見受けられる。教育やトレーニングだけでは全社展開が進まなくなっている背景として、実はAIが業務プロセスに組み込まれていないという運用設計上の課題がある。

生成AIの活用は、従業員がボトムアップで使いこなしていく取り組みから、ビジネスへの適用を具体的に模索するフェーズへと移行しつつある。しかし多くの企業では、期待していたほどの全社的な業務利用には至っていないようだ。

こうした状況を打破する鍵として、人の指示や意図を汲み取り、目標達成に向けて自律的にアクションを実行する「AIエージェント」の存在感が高まっている。このアプローチは、AIエージェントを業務に組み込むことで従業員のAI活用を促進するというものとなる。

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生成AIの“業務組み込み”3つの勘所：エージェント運用で、全社で回るAIへ

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IT部門自身がAIエージェントの価値を実証

重要なのは、IT部門自身がまずプレイヤーとしてAIエージェントを業務で使いながら理解を深め、その上で現場部門によるフィードバックを反映させるサイクルを構築することだ。

その際は、どの業務を、どこまでAIに任せるのかといった権限と統制の範囲を一緒に定義し、サイクルを全社的な体制で回していく必要がある。つまりIT部門が全てを背負うのではなく、経営層や現場を巻き込みながらAI活用を推進することが求められる。

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リンク先のコンテンツでは、AIエージェントで何ができるかを明らかにし、既存の業務基盤上でセキュアに運用する際のポイントを専門家が解説している。全社的な展開と業務変革を実現するためにIT部門が求められる重要な役回りも確認できるので、効果的なAI活用を促進する参考になるはずだ。ぜひご覧いただきたい。

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生成AIの“業務組み込み”3つの勘所：エージェント運用で、全社で回るAIへ

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