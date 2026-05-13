ソリューション

調査結果から見えてきた、産業分野の企業においてデータ活用が進まない3つの主な理由

さらなる成長が期待されるEPC（設計・調達・建設）業界だが、成長を現実のものとするためには、データの可視性に関するさまざまな課題を克服する必要がある。しかし現状では、特に大企業において、多様なシステムやプロセスが混在していることがデータのサイロ化を招き、迅速かつ適切な意思決定の妨げとなってしまっている。

EPC業界の企業にとって深刻な課題となっているのが、データ活用の停滞とデータ可視性の欠如である。産業分野の大企業を対象とした最新の調査によれば、これらの問題によって93%の企業で予算超過が発生し、70%がプロジェクト遅延に直面しているという。そのほか、安全性やセキュリティに関する懸念が高まっていることも指摘されている。

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EPC業界における

データ活用と競争優位性

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では、なぜデータ活用が進まないのか。まず考えられるのが、データを適切に扱える人材の不足や、現場スキルのギャップ拡大だ。さらにAI時代を迎え、ビジネス価値の源泉となるデータの品質や可用性に求められる水準が一段と高まったことも要因だ。元となるデータが信頼できなければ、自動化やAIが本来発揮すべき価値を引き出せないが、その品質を確保する仕組みを整備できている企業はまだ多くないのが現状といえる。

加えて、老朽化したインフラやレガシーシステムの残存も大きな障壁となっている。これにより、膨大なデータ活用プロセスを手作業で処理せざるを得ない状況が続いている。企業はデジタルツールやデータソースの追加によって課題解決を試みているものの、個別導入されたツール間の連携・統合という新たな問題も顕在化しつつある。

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本コンテンツでは、産業分野の大企業のビジネスリーダーを対象とした調査結果を基に、業界全体が直面するデータ可視性の課題を明らかにしている。そうした課題を踏まえて、運転業務・設備資産・デジタルツールをシームレスに連携し、エンドツーエンドの可視化を実現する「デジタルスレッド」をソリューションとして紹介する。その導入によって確実に成果を上げるための5つの方法についても解説しているので、ぜひ参考にしてほしい。

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