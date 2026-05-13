2D設計のワークフローはそのままに、約50%ものランニングコストを削減できた背景に迫る

ソリューション

辰星技研では、3D設計と2D製図を組み合わせたワークフローを長年運用してきたが、世界的なパンデミックを機に、特に2D CADツールのランニングコスト見直しが急務となった。同社は既存ワークフローを維持しつつ、同等のアウトプット品質と低ランニングコストを両立させるという難題に直面することとなったのだ。

原子力、オイル&ガス、化学プラントなど、多様な分野でエンジニアリング設計サービスを提供する辰星技研。COVID-19による事業環境の変化は同社にも影響を及ぼし、全社的なコスト削減が喫緊の課題となっていた。中でも、既存の2D CADツールのランニングコスト増大が懸念されていたことから、コスト構造改革の対象として最優先でこの領域の見直しが進められた。 具体的には、2D図面処理で使用していた従来ツールのライセンス費用が断続的に値上がりしていることから、別ツールへの移行を検討することになる。

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新ツールの選定にあたっては、既存ワークフローの維持、従来と同等のアウトプット品質、そして低ランニングコストの実現が必須要件とされたという。 そもそも同社は、3D設計と2D製図を組み合わせたワークフローを長年運用してきたが、2D CADツールに関しては標準的なものを利用しており、プラントエンジニアリング業務で必要とされる機能も限定的であった。

そのため、特別なトレーニングや移行期間を設けることなく、即座に新ツールへ全面移行することが可能だった。社内はもちろん、協力会社や派遣スタッフを含む現場に混乱は一切なく、移行初日から従来どおりのワークフローで作業を開始できたという。これは新ツールの高い互換性と直感的な操作性という特長によるところが大きい。

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本コンテンツでは、辰星技研が2D CADツールの全面移行を決断した背景や、新ツール導入による効果が紹介されている。同社は新ツールの採用により、ランニングコストを約50％削減しただけでなく、既存ワークフローとアウトプット品質の維持、設計・製図プロセス全体の大幅な効率化など、多くのメリットを得ることができたという。ぜひ参考にしていただきたい。

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