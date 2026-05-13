EPC・建設業界が注目するデジタルツイン、96%のリーダーが有用性を認めるその実像

ソリューション

「デジタルツイン」と呼ばれる技術は今や製造業にとどまらず、EPC・建設業界をはじめとするあらゆる業界・業種で活用が広がりつつある。その背景には、業務効率の向上だけでなく、CO2排出量の削減、財務健全性の確保、ROIの改善といったビジネス価値を創出できる点が広く認識されていることがある。実際、96％のビジネスリーダーがその有用性を認めているという。デジタルツインが果たす役割について、調査結果を交えてその可能性を考察する。

物理的な設備や空間を高精度に3Dデータ化し、バーチャル空間に再現したものが、デジタルツインである。これに動的データを組み合わせ、シミュレーション・分析・モニタリングを行うことで、実際の設備やプロセスのパフォーマンス最適化につなげることができる。

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デジタルツイン業界レポート

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デジタルツインは、物理試作品の制作工数削減、製品テストの効率化・高精度化などに寄与する技術として、製造業にとどまらず多様な業界で活用が進んでいる。11業界のビジネスリーダーおよび関連部門の従業員を対象にした調査では、96％がその有用性を評価しており、デジタルツインが極めて大きなビジネス価値をもたらすと期待されている。

実際にデジタルツインを導入・活用している企業の回答では、最も多い49％が「業務効率の向上を大いに実感している」と回答した。また、CO2排出量の削減についても「大いに実感」「ある程度実感」とする回答が合わせて80％近くに達し、サステナビリティへの貢献度の高さが示されている。さらに財務面でも、財務健全性の向上やROI改善といった成果が多く報告されている

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本コンテンツでは、さまざまな業界の人材を対象に実施された、デジタルツインに関する理解度・成熟度・活用状況の調査結果をレポートとしてまとめている。デジタルツインがどの程度活用されているのか、どのようなビジネス価値を生み出しているのか、AIの台頭が技術に与える影響、中小企業での導入状況など、多様なトピックを網羅した興味深い内容となっている。ぜひ参考にしていただきたい。

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