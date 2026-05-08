インタビュー

AIによる経費精算の効率化が叫ばれる一方、自社の複雑な規定に対応できず形骸化するケースは後を絶たない。汎用的なツールでは限界がある中、真の業務効率化とガバナンス強化を両立する「業務に寄り添うAI活用」のアプローチが求められている。

経費精算や支出管理の領域でAIの活用は一般化しつつあるが、その効果を十分に引き出せている企業はまだ少ない。特に、組織階層や手当のルールが複雑なエンタープライズ企業では、導入したAIツールが自社の業務要件にフィットせず、効果が限定的になるケースが散見されている。

製品の標準機能に業務を合わせるアプローチでは、このミスマッチを根本から解消するのは困難である。また、申請者側も「間違えたら差し戻される」という心理的負担から申請が遅れ、結果として経理部門の月次業務を圧迫する、という悪循環に陥っている。

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人間は「判断が難しいもの」だけを見る世界へ

こうした課題に対しては、企業固有の要件にシステム側が寄り添うというアプローチが有効だ。例えば、AIによるチェック業務において、単に「〇か×か」を判定するだけでなく、判断に迷う「グレー」な申請だけを人間の担当者に回付する運用が可能になる。

これにより、経理担当者は本当に注意が必要な案件に集中できる。さらに、過去の膨大なデータから領収書の使い回しといった不正を検知するなど、AIならではのガバナンス強化も実現する。さらに、AIがフィードバックを基に継続的な学習を行い、自社に最適化されていく仕組みこそが、持続的な業務改革の鍵となるだろう。

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リンク先のコンテンツでは、クラウド型経費精算システムを開発した企業担当者が、領収書の不正利用の検知といったガバナンス強化策から、申請者の心理的負担を軽減するためのUI/UX設計についてインタビュー形式で解説している。 真の業務効率化とガバナンス強化を両立するためにも、ぜひ参考にしてほしい。

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