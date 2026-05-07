事例

テスト工数の増大とデグレ。11社の先進事例が示す「属人化しないQA体制」の作り方とは?

AI駆動開発・アジャイル開発・CI/CDの普及により、開発スピードは飛躍的に向上した。しかしその裏では、テスト工程がボトルネックとなっており、品質とスピードのジレンマに陥る現場も見受けられる。頻発するデグレや工数の増大に、どう立ち向かうべきだろうか。

プロダクトの成長に伴って、テストケースは指数関数的に増加していく。新機能を追加するたびにリグレッションテストの範囲は広がることから、手動での網羅的な確認は限界に近付いていく。とはいえ、Seleniumなどのフレームワークを用いたテスト自動化は、UI変更に弱く、メンテナンスコストがかさむ上、扱えるエンジニアが限られ属人化を招きやすい。

結果として、QA（品質保証）が開発のボトルネックとなり、リリース遅延やデグレの発生といった問題に直面している開発チームが多いのではないだろうか。

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品質保証体制の変革に成功した事例

こうした課題に対し、多くの先進企業が新たなアプローチで品質保証体制の変革に成功している。例えば、ウェルスナビは外部委託していた手動テストから脱却し、全チャネルを網羅する自動テスト体制を自社で構築した。コーセーは約150項目のリグレッションテストケースを自動化し、チーム全体で110時間以上の工数削減を達成している。

ほかにも、デグレ確認工数をゼロにしたSMNや、テスト自動化エンジニアの採用コストを年間600万円以上削減したグロービスなど、多様な企業が変革の効果を実感しているという。

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リンク先のコンテンツでは、ウェルスナビ、コーセー、ディー・エヌ・エーなど、全11社がテスト自動化を実現した事例を紹介している。各社が直面した具体的な課題から、取り組みのポイント、そして得られた効果まで確認できるので、自社の品質保証プロセスを改革するための実践的なヒントとなるはずだ。

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