エージェント型AIの大規模導入が進む中、期待通りのROIを達成できない組織の共通課題とは

レポート

エージェント型AIは、多くの企業でコンセプト段階から競争優位性の源泉へと、急速に成熟しつつある。経営幹部の76%が概念実証を進め、61%のCEOが大規模導入を進めているという調査結果もあり、このテクノロジーへの期待の高さを物語っている。

いまや企業におけるエージェント型AIの多くが実験段階を終え、具体的なROI（投資収益率）を追求するフェーズに移行している。しかし調査によれば、期待通りのROIを達成したAI施策は25%に過ぎないという厳しい現実が待ち構えていた。

エージェント型AIへの期待と現実のギャップは、ただツールを導入するだけで乗り越えるのは困難だ。その背景には、不適切なデータ構造やガバナンスの欠如、エンドツーエンドのプロセス変革よりも目先のタスク自動化を優先してしまうといった、共通の落とし穴がある。

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ROI最大化の鍵はオーケストレーション

そこで注目したいのが、個々のAIエージェントを連携・統括する「オーケストレーション」の概念だ。部門ごとに最適化されたAIエージェントが乱立し、サイロ化しているようでは、ROIの最大化は見込めない。AIエージェント、AIアシスタント、オートメーションツールを横断的に連携させ、インテリジェントなワークフローを構築することで、初めて生産性の飛躍的な向上が期待できるのだ。

また、CEOの56%が投資を躊躇する要因となっている、ガバナンスの確立も急務である。これは単なるリスク管理ではなく、AI活用のスケールを可能にするための重要な基盤となる。

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リンク先のコンテンツでは、エージェント型AIのROIを最大化するための4つのステップを、具体的なフレームワークと共に詳説している。ガバナンス設定のアプローチから、サプライチェーン構築やソフトウェア開発における実践的なユースケースまで、タスク自動化の先にある真のビジネス変革を実現するための知見が得られるはずだ。

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