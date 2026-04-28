生成AIの活用は、業務効率化の枠を超え、開発やマーケティング、意思決定支援など企業活動の中核に入りつつあります。一方で、「どのAIが、どの部署で、どのようなデータを使って運用されているのか」を経営として把握・説明できている企業は多くありません。AI活用が進む今、競争力の分かれ目となるのは導入スピードではなく、リスクを可視化し、統制し、信頼を維持できるかどうかです。本稿では、企業に求められるAIガバナンスの考え方と、その実効性を支える「AI監査」というアプローチについて解説します。

AI活用が広がるほど、統制が経営課題になる

生成AIは、業務効率化だけでなく、開発、カスタマーサポート、マーケティング、意思決定支援など、幅広い領域に組み込まれ始めています。一方で、組織の中で「どの部署が、何のAIを、どんなデータで、どのように使っているか」を十分に把握できていないケースも少なくありません。

AIは成果につながる一方、誤判定、偏り、情報漏えい、規制・契約・倫理などのリスクも伴います。いま企業に求められているのは、AIを導入すること自体ではなく、リスクを評価し、統制し、説明可能な状態に置くことです。これはデジタルトラストを維持するための基礎であり、顧客・取引先・社会からの信頼、ひいては競争力にも直結します。

なぜ今、AIガバナンスが「急に難しく」なったのか

従来のIT統制は、システムが想定通りに動いているか、アクセス権限は適切か、変更管理が機能しているか、といった観点で設計されてきました。しかしAIの活用が広がるほど、統制の論点は増えます。

例えば、判断根拠が見えにくい、学習や更新によって挙動が変わりうる、データやモデルの由来が複雑になりやすい、といったAI特有の性質が、従来の枠組みだけでは捉えにくい課題を生みます。さらに、AIの利用部門がIT部門に限られず、現場主導で拡大しやすいことも、統制の難易度を上げています。

なぜ今「AI監査」なのか：統制を回すための現実的な手段

AIガバナンスを掲げても、実際に運用が回らなければ意味がありません。そこで重要になるのが、AI監査という考え方。AI監査は、AIのライフサイクル(企画・調達・開発・導入・運用・改善)を通じて、統制が適切に設計され、運用され、説明できる状態になっているかを点検する枠組みです。

AI監査が扱う論点は、モデルそのものだけではありません。例えば以下のように、組織として「説明できる」ための材料が揃っているかが問われます。

●利用の棚卸し：どこで何を使っているか、責任者は誰か

●データ：品質、取り扱い、利用根拠、権利・機密の扱い

●判断と運用：人の関与、例外処理、エスカレーション、ログ

●サードパーティ：委託先・ベンダーの責任分界、管理方法

●継続管理：変更・更新時の確認、インシデント対応、教育



こうした観点が揃うことで、AI活用を止めずに、組織としてリスクをコントロールできる状態に近づきます。

ISACAとは：デジタルトラストを支える国際的専門コミュニティ

AIガバナンスやAI監査は、技術だけでなく、リスク管理、統制、説明責任といった複数の要素が交差します。こうした領域で長年、国際的に知見を蓄積してきたのがISACAです。1969年に設立されたISACAは、CISAやCISMなど世界標準の資格を提供し、ITガバナンス、監査、リスク管理、サイバーセキュリティ領域の専門家コミュニティとして、知識体系や人材育成を支える活動を行っています。 日本国内でも支部や会員ネットワークを通じて、組織のデジタルトラスト向上に関わる取り組みが進められています。

AAIAとは：AI監査の専門性を体系化するアプローチ

AI活用が進むほど、「AIを監査・保証できる人材」の重要性は増します。Advanced in AI Audit(AAIA)は、AIシステムに対する監査・統制・リスク評価の観点を体系的に扱い、監査視点と経営層への説明力を含めて専門性を整理するための枠組みです。ポイントは、AIの知識だけを増やすことではなく、組織として統制を回し、説明できる状態をつくるための実務観点を身につけることにあります。受験要件や範囲は公式情報をご確認ください。

AI時代の競争力の本質

AI導入の差は、技術力だけで決まりません。リスクを可視化し、統制し、監査可能な形で運用できるかどうかが、信頼と継続的な活用を左右します。AIの恩恵を安全に享受するためには、ルール整備だけでなく、組織能力と人材への投資が不可欠です。

ISACAの取り組みやAAIAの詳細については、公式情報をご参照ください。

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