ソリューション

最新調査の結果から見えてきた、現状の産業リモートアクセスにおける6つのトレンドとは?

製造業や重要インフラなどの産業分野の組織において、その日常的な業務を支える基盤となっているのが、産業（OT）リモートアクセスだ。しかし、拡大するベンダーエコシステム、強まる規制圧力、サイバーリスクの高まりなどにより、産業リモートアクセスを取り巻く環境は極めて複雑化し、課題が山積している。

製造業や重要インフラの建設・管理といった産業分野の組織では、事業規模の拡大に伴い外部ベンダーへの依存度が高まり、規制要件も厳しさを増している。こうした状況下で、遠隔で OTに接続し、操作・監視を行う産業リモートアクセスを適切に管理・監査できる体制を構築することは、ビジネス戦略上極めて重要になりつつある。

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産業リモートアクセスの現状2026

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産業分野を対象とした最新調査では、多くの組織が自社の産業リモートアクセス管理に自信を示す一方、その実効性にはばらつきがあることが明らかになった。例えば、相対評価では産業リモートアクセス時のセッションの可視性が「中程度」であるにもかかわらず、自社の可視性を「良好」と高めに評価するケースが多い。こうした認識のギャップは、監査証跡の提供が求められた際などに露呈しやすい。

また、産業リモートアクセス管理における成熟度の高い組織とそうでない組織との差も拡大している。成熟度の高い組織では、VPNやOEMツール、特権ID管理、OT専用プラットフォームを統合したアクセス基盤を導入し、リモートアクセスの可視性向上と認証情報管理の強化を両立させつつ、ユーザ利便性も確保している。これにより、監査対応力に優れ、予見可能性やレジリエンスの高い運用を実現している。

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本コンテンツでは、産業リモートアクセスに関するグローバル調査の結果をレポートとしてまとめている。産業分野におけるリモートアクセスの運用・管理を取り巻く6つのトレンドや、管理成熟度の実態を解説するとともに、この取り組みを成功に導くための10の実践項目を提示している。産業分野でのリモートアクセス管理を強化したい組織にとって有益な内容となっている。

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