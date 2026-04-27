ソリューション

非効率な人事業務から担当者を解放するには。AIエージェントで加速する戦略的な部門への転換

企業におけるAIへの期待が高まる一方、人事領域での活用は道半ばといえる。人材獲得の長期化、煩雑な手作業、複数のシステムがもたらす非効率など、課題は依然として山積している。こうした状況を打破し、人事部門を戦略業務に集中させるためのアプローチとは、どのようなものだろうか。

AIの進化があらゆるビジネスに影響を及ぼす中、人事部門の現場では依然として旧来の課題が根強く残っているようだ。例えば人材獲得においては、職務内容の作成から候補者の選抜、面接の調整、オンボーディングまで、手作業を伴う長いプロセスが担当者の負担となっている。また、従業員からの似たような問い合わせに時間を費やしたり、多数のシステムを切り替えながら業務を行ったりすることで非効率が生じ、より戦略的な取り組みへの集中を妨げている。

こうした状況は、担当者のフラストレーションを増大させるだけでなく、企業全体の生産性向上を阻害する要因となり得る。

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AIの活用を本格化 人事向け

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AIエージェントが人事業務を遂行

そこで期待されるのが、自律的なエージェント型自動化機能を持つAIの活用だ。これは、各ステップで指示を必要とする従来のAIアシスタントと異なり、設定された目標達成のために自律的にタスクを遂行する。

具体的には、従業員からの休暇申請や福利厚生の問い合わせへの対応、求人票の作成や面接の日程調整、個々の新入社員に合わせたオンボーディングの支援など、多岐にわたる業務を自動化できる。これにより、人事担当者は繰り返しの多い手作業から解放され、従業員との関係構築や組織戦略の立案といった、より付加価値の高い業務に集中することが可能になる。

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リンク先のコンテンツでは、自律的にタスクを遂行するAIエージェントを活用し、人事業務を効率化・高度化させる手法を解説している。ビジネスとAIの戦略的な連動、高品質なデータの特定、ガバナンスの構築など、取り組むべき5つのステップも確認できるので、戦略的人事への変革を進める際の参考にしてほしい。

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