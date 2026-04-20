事例

新しいツールの導入は、現場の抵抗やサイロ化した組織構造に阻まれてしまう傾向が強い。アジア開発銀行（ADB）は、この根深い課題をトップダウンではなく、ボトムアップの文化醸成によって乗り越えた。そのユニークな手法に迫る。

多くの大企業がそうであるように、アジア開発銀行でもかつては、システム障害の第一報がユーザーから送信されるヘルプデスクのチケットであるという状況が常態化していた。

IT部門が常に後手に回り、プロアクティブな対応ができていないことが深刻な課題となっていたのだ。 その根本的な要因は、運用モデルのサイロ化と監視ツールの断片化にあった。

データベース、ネットワークといった各チームがそれぞれ異なるツールで監視活動を行っていたため、問題発生時の情報集約に時間を要し、迅速な解決を妨げていた。これは、多くの企業のIT部門が直面する共通の課題ではないだろうか。

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アジア開発銀行(ADB)が

大規模な可観測性環境を全社展開した方法

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「ムチよりアメ」で現場を動かす

アジア開発銀行は新たな統合監視プラットフォームを導入するに当たり、トップダウンでツールの利用を強制するのではなく、現場の主体性を引き出すボトムアップのアプローチを選択した。各チームに推進役となる「チャンピオン」を置き、その認定プロセスにおいて各種報酬を用意したのだ。

こうした「ゲーミフィケーション」の導入により、現場が楽しみながら主体的に新プラットフォームの活用を推進する仕組みを構築した。一方で、本番稼働の要件として監視設定を必須化する「プロジェクトの予防接種」といったガバナンス（ムチ）も効かせ、全社的な品質を担保する工夫も凝らしている。

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リンク先のコンテンツでは、アジア開発銀行が実践した「チャンピオンプログラム」や「ゲーミフィケーション」の具体的な設計、そしてガバナンスを効かせる「プロジェクトの予防接種」の詳細を解説している。

組織の壁を越えて新たなツールを浸透させるための、創造的なヒントが得られるだろう。

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