ソリューション

取引先に負担をかけずに請求書業務をデジタル化。受領代行サービスが経理部門のDXを加速

多くの企業が請求書業務のデジタル化に取り組んでいるものの、請求書が紙で郵送されたりメールに添付されたりと、取引先によって対応が異なるため、完全なペーパーレス化の実現が難しい。けっきょく請求書処理のための手間がなくならず、経理部門の業務を圧迫する要因となっている。

紙で受け取った請求書やPDFファイルへの対応は、経理担当者の手作業を必要とすることから、業務効率化のボトルネックになりがちだ。こうした請求書の課題を自社だけで解決しようとしても、取引先にシステム変更を強いることは難しいため、デジタル化の取り組みが頭打ちになってしまう。

そこで注目されているアプローチが、請求書の受領そのものを外部に委託するBPOサービスである。

インフォマート 提供資料

『BtoBプラットフォーム 請求書』データ化おまかせサポート（受領代行）サービスのご案内

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

あらゆる請求書処理をまるっと委託。手間をかけずにデータ化&一元管理

このサービスでは、郵送やメールなど、あらゆる形式で送られてくる請求書を専門のセンターが一括で受領し、必要に応じてスキャンとデータ化を行う。これにより、企業は全ての請求書データを統一されたプラットフォーム上で受け取れる。

取引先は請求書の送付先を変更するだけで済むため、協力時のハードルが極めて低い。結果として取引先に負担をかけることなく自社の負担も最大限削減でき、請求書の確認から承認、会計システムへの連携までを完結できるのだ。

さらに、ゆくゆくは『BtoBプラットフォーム 請求書』から請求書発行してもらえるよう、取引先への利用依頼も代行可能だ。これにより将来的な完全デジタル化を目指せる。

* * *

リンク先のコンテンツでは、取引先に負担をかけずに請求書業務の完全なデジタル化を実現するサービスの仕組みとメリットを解説している。導入後の業務フローや、電子帳簿保存法・インボイス制度への対応も確認できるので、経理部門のDXを加速させるためにもぜひご覧いただきたい。

資料のご案内 インフォマート 提供資料

『BtoBプラットフォーム 請求書』データ化おまかせサポート（受領代行）サービスのご案内

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：インフォマート