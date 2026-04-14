ソリューション

71%の企業が既存のクラウドにパフォーマンス向上と低レイテンシーを求める。分散型アーキテクチャがもたらすメリットとは

クラウド活用が事業の根幹に位置付けられる一方で、予測不能なデータ転送（エグレス）コストの増大やグローバルでの性能低下が新たな課題となっている。既存の集中型クラウドのモデルが限界を迎えつつある今、コストとパフォーマンスを兼ね備えた次の一手とはどのようなものだろうか。

昨今はクラウドの利用が拡大するにつれて、レイテンシーへの要求がますます厳しくなり、エグレスコストも際限なく膨らんでいる上、グローバル展開への対応やKubernetesの運用負荷が増している。

とある調査によれば、71%の企業がパフォーマンスの向上と低レイテンシーの実現を必要としており、既存の集中型クラウドアーキテクチャがこれらの課題に対応し切れていない現状が浮き彫りになっている。

アカマイ・テクノロジーズ 提供資料

Akamai Cloud

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

低遅延処理とグローバル対応を同時に実現

こうした状況への打開策として注目されているのが、コアからエッジまで広がる分散型クラウドのアーキテクチャだ。世界中の主要拠点に加え、ハイパースケーラーが展開されていない地域にも分散ロケーションを持つことで、低遅延処理とグローバル対応を実現する。

また、同スペック構成の月額比較でハイパースケーラー3社のコスト感が2,000ドルを大きく超えるのに対し、この分散型アーキテクチャでは約237ドルに抑えられるという。Kubernetesの運用課題については、Golden Pathと呼ばれる統一ワークフローにより、サービス投入までの時間が大幅に短縮される。

* * *

リンク先のコンテンツでは、分散型クラウドへの移行によってコスト削減、低遅延、Kubernetes運用効率化を実現するアプローチについて解説している。AI推論のエッジ処理対応、EコマースサイトにおけるLCP（Largest Contentful Paint）15～30%改善、アドテク領域におけるクラウドコスト約85%削減など、具体的な成果も確認できるので、ぜひ一読してほしい。

資料のご案内 アカマイ・テクノロジーズ 提供資料

Akamai Cloud

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：アカマイ・テクノロジーズ