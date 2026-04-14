既存システムの限界を突破! 統合型データベースを搭載した給与システムへの乗り換え時に押さえるべき4つのポイント

ソリューション

「導入したものの、システム間のデータ連携が今ひとつ」「法改正のたびに手動での設定変更を余儀なくされる」「各システムにデータが散在し、管理部門の負担が増大している」——。すでに給与計算システムを導入しているにもかかわらず、こうした不満や課題を抱える企業が増えている。事実、給与システムをリプレイス（乗り換え）した人事担当者の41.7%が、「勤怠管理と給与計算の連動性が悪かったこと」を理由に挙げているのだ。こうした「システムのサイロ化」の問題を一挙に解消し、強力なガバナンスを構築するには、どのような手段が考えられるだろうか。

所得税の非課税枠（基礎控除等）の引き上げ議論や社会保険の適用拡大など、従業員の給与に直結する制度の見直しが急速に進んでいる。さらに、「13日超の連続勤務禁止」などを盛り込んだ労働基準法の大幅な改定も目前に迫るなど、労務環境は大きな転換期を迎えている。

こうした変化の激しい環境下において、手作業によるデータ転記や、複雑な計算式の都度改修といった属人的な運用を続けることは、単なる計算ミスにとどまらず、企業のコンプライアンスを根本から揺るがす重大なリスクとなり得る。法改正の動向に即応し、リスクの予兆を即座に検知して未然に防ぐ。そんな強固な管理体制へのアップデートは、すべての企業にとって待ったなしの急務といえる。

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3分でわかる!ジンジャー給与

〜統合データベースがもたらす圧倒的な業務効率化とガバナンス強化〜

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IT担当者必見!「統合型データベース」によるガバナンス強化

勤怠・人事・給与といった基幹システムを、表面的に「システム間のAPI連携」でつなぐだけでは、データ反映のタイムラグやマスタデータの二重管理といった問題を避けることは難しい。

これらの課題を根本から解決するアプローチとして、IT担当者が重視しているのが「統合型データベース」である。こうした仕組みを実現するためには、既存システムを部分的につなぎ合わせるのではなく、システムのリプレイス（乗り換え）も視野に入れ、データ管理基盤そのものを見直すことが重要となる。

勤怠・人事・給与の全データを単一のデータベースで一元管理することで、データ不整合のリスクを抑えながら、情報管理の精度を高めることができる。 さらに、それぞれのデータがリアルタイムで連動することで、「連続勤務」や「残業過多」といった労務リスクの兆候を即座に把握可能となり、トラブルの未然防止につながる。

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本コンテンツでは、既存システムからのリプレイスの必要性がかつてないほど高まっている理由とともに、次世代の給与計算システムを選定する際に押さえておくべき「4つのポイント」を具体的に解説している。国内18,000社での導入実績を誇り、強固なガバナンスと業務効率化を実現するソリューションの全貌をぜひ確認してもらいたい。

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