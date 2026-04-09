ソリューション

勤務時間の85%を占めるブラウザ利用が新たな脅威に。SASEを拡張するアプローチでゼロトラストを実現

ハイブリッドワークやSaaSの利用が常態化したことで、従業員は勤務時間の85%以上をWebブラウザに費やすようになった。一方でこの変化は攻撃者にとっての新たな標的を生み出している。実際、ある調査では約95%の組織がブラウザベースの脅威を報告しており、この発生率の高さは看過できない。

依然として、従来のネットワークセキュリティやエンドポイント対策は重要であり続けるものの、ブラウザ上でのデータ操作（コピー&ペーストやファイルアップロードなど）という「ラストマイル」の可視化と制御には限界がある。

このことが情報漏洩やマルウェア感染の根本的な要因となっており、そこで注目されているのが、SASEのセキュリティ機能をブラウザ自体にネイティブ統合するという考え方だ。

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Prisma Access Browser：SASEに不可欠な要素 ブラウザでの作業の増加がもたらす組織のリスク

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ブラウザレベルで実現するゼロトラスト

SASEをブラウザへ拡張するこのアプローチによって、管理対象・対象外を問わずあらゆるデバイス上に一貫したセキュリティポリシーを適用し、ゼロトラストを実現できる。

これにより、アプリケーションへのアクセス制御だけでなく、コピー&ペーストやファイルのアップロード/ダウンロードといった操作レベルできめ細かなデータ保護が可能になるのだ。

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リンク先のコンテンツでは、SASEネイティブのセキュアブラウザが、いかにしてゼロトラストをブラウザレベルで実現するかを解説している。BYOD、外部委託先へのアクセス管理、セキュアな生成AI利用、VDIコストの削減といったユースケースと共に、ラストマイルのデータ保護と脅威防御を実現する手法が確認できるので、ぜひ参照してほしい。

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