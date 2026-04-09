ソリューション

4,000人のITリーダーたちはAI時代のデータセキュリティについて、どう考えているのか?

組織にとって最重要課題の一つとなっているデータセキュリティだが、サイバー脅威の高度化、AIの急速な進化、複雑化する法規制などの要因により、その取り組みが停滞しているケースが散見される。4,000人以上のITリーダーに対する調査の結果からは、組織がセキュリティを推進力とした成長を実現すべく、自律型AIをどう活用しようとしているのかが見えてきた。

組織のITリーダーは今、データセキュリティにおける「守り」と「攻め」の両立を求められている。「守り」はランサムウェアやデータポイズニングなどの脅威から組織を保護すること、「攻め」はAIや自動化を活用し、セキュリティを成長の推進力として競争力を高める取り組みを指す。

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この両立に寄与する存在として期待されているのが、AI技術、とりわけ自律型AIである。実際、生成AI・予測型AI・自律型AIをデータセキュリティに活用している、または数年以内に導入を検討していると回答したITリーダーは95%に達し、今後はこの割合がさらに高まると見込まれている。

一方で、AI特有のリスクも顕在化している。特に自律型AIは、人の介入をほとんど必要とせずにタスクを実行できるため、適切なガバナンスなしでの導入は極めて危険とされる。また、AIに関する法規制は複雑かつ変動が激しく、多くのITリーダーが日々のルール変更への対応に追われ、手作業が増えている点も課題だ。

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本コンテンツでは、4,000人以上のITリーダーを対象としたグローバル調査の結果を基に、自律型AI時代のデータセキュリティとコンプライアンスに関する課題、そしてそれらの解消に向けた組織の取り組みをレポートとしてまとめている。セキュリティの自動化と強化、顧客からの信頼獲得、変化の激しい法規制への対応に、AIがどのように貢献し得るのかが見えてくる内容となっている。ぜひ参考にしてほしい。

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