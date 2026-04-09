フルノシステムズは2026年5月13日(水)から15日(金)の3日間、教育分野における日本最大の総合展示会「第17回 教育総合展（EDIX）東京」に出展いたします。

フルノシステムズは、学校のネットワーク通信回線・無線LANアクセスポイント・セキュリティを一体で設計した総合ソリューションコーナーを展示いたします。NEXT GIGA（GIGAスクール構想第2期）では、これまで以上に、通信の安定性、セキュリティの安全性が求められています。

各自治体や学校で抱えている課題解決のヒントをブース内でご紹介。通信基盤の「つながる」「止めない」「守る」快適通信を提案します。

ブース内の新製品コーナーでは、2025年にリリースされたWi-Fi７（IEEE802.11be）対応 業務用無線LANアクセスポイント「ACERA（アセラ） EW750」をはじめ、来年発売予定のエントリーモデルを先行展示します。コンパクトな筐体デザインを実際にブースでご覧ください。

展示内容について

昨年の出展ブースの様子

当社ブースでは多数のデモコーナーを設け、ネットワーク運用やセキュリティ対策を具体的にイメージいただける展示を行います。無線ネットワーク管理システムUNIFAS（ユニファス）の画面を実際に操作いただく体験コーナーでは、日々の運用イメージを体感いただけます。

また、株式会社リンクスによるネットワークアセスメントソリューション「assess note（アセスノート）」の展示や、GMOインターネット株式会社および株式会社ソリトンシステムズのソリューションと、当社アクセスポイントとの連携を分かりやすく可視化してご紹介します。教育現場や自治体ネットワークが抱える課題解決のヒントを提供します。

当社ブースへお立ち寄りいただくことでネットワーク回線、管理運用、セキュリティの課題解決につながる実践的な活用方法をご覧いただけます。

[PR]提供：フルノシステムズ