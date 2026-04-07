5件の事例から見えてきた、統合型人事データベースによる「データ一元化」がもたらしたビジネス価値

ベルーナは、社内の一部で使われていたワークフローシステムのライセンス終了を機に、総務部門を含めたシステム入れ替えプロジェクトをスタートさせた。
その背景には、10年以上同じオンプレミスシステムを利用してきたことがあり、法令の改正などに柔軟に対応することが困難になるなど、時間も費用もかかるシステムの老朽化による弊害が目立ち始めていたという。
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特に大きな負担となっていたのが、膨大な事務作業だ。同社はパート・アルバイトが約5,000名と多く、毎月100名以上の登録作業が発生しており、その業務だけで毎月平均2日間を費やしていた。
グループ会社が増えるたびに場当たり的な拡張を繰り返してきた構造そのものを変革すべく、同社ではクラウド型の人事労務管理システムの導入を決定する。選定において重視したのは、複数システムに分散したデータを一元管理できること、そして法改正などに対し定期的に最新機能へアップデートされる拡張性だった。
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本コンテンツでは、ベルーナにおける年間約4,400時間もの工数削減を実現したケースを含め、5件の成功事例を紹介している。 なお、システムの乱立・複雑化という課題は大規模企業に限った話ではない。従業員数100〜1,000名規模の企業において、どのように「データの一元化」がビジネス成果をもたらすのか。牛乳石鹸共進社やパトライトが直面していた課題とその解決プロセスについては、ぜひ本資料にて具体的な数値を参照してほしい。
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