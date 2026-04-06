レポート

97%もの組織がAI関連のインシデントを経験。人間の数をはるかに凌ぐIDの急増に従来のIAMで対応できるか

生成AIの悪用や、人間をはるかに凌ぐ数のNHI（非人間ID）の急増により、IDアクセス管理は新たな局面を迎えている。分断されたツールと手作業では、もはや巧妙化する脅威から組織を守ることは困難だ。

IAM（IDおよびアクセス管理）の実務者にとって、適切なリソースに、適切なタイミングで、適切な権限を付与することは常に優先事項となる。しかし近年では、アイデンティティの乱立や分断されたツールによる可視性の欠如に加え、新たな課題が顕在化している。

それは生成AIを悪用した高度なフィッシング攻撃、APIやサービスアカウントといったNHIの爆発的な増加である。ある調査では、実に97%の組織が不適切なAIアクセス制御に起因するインシデントを報告しており、ガバナンスの及ばないNHIはいまや巨大な攻撃対象領域と化している。

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IAMソリューションが対応すべき5つの重要領域

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人間とNHIの双方を統合管理するには

こうした複雑かつ高度な脅威に対し、用途ごとに分断された旧来のIAMツールで対抗することは、もはや困難といえる。いま求められるのは、人間とNHIの双方を単一のプラットフォームで統合管理し、可視性を確保する考え方だろう。

具体的には、入社から退職までのIDライフサイクル管理を自動化し、手作業によるミスやコストを削減する。さらに、AIを活用した「ID脅威の検知と対応」（ITDR）と「IDセキュリティ体制管理」（ISPM）を組み込み、リスクベースの適応型認証によってセキュリティとユーザーの利便性を両立させることが、ゼロトラスト戦略を強化する上で重要となる。

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リンク先のコンテンツでは、最新のIAMソリューションが対応すべき重要領域について詳しく解説している。断片化したツール、NHIの急増、手動のプロセスといった課題を乗り越え、リスクを軽減するための具体的なアプローチと、自社のセキュリティ体制を近代化するヒントが得られるので、ぜひ参考にしてもらいたい。

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