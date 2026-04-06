80%以上の企業が直面するレジリエンスの課題。AIで実現するコンプライアンスと事業継続性の確保

レポート

システムの複雑化、サイバー攻撃の巧妙化、そして規制要件の厳格化……。こうした状況の中、アプリケーションのレジリエンス確保は、今や事業継続を左右する経営課題となっている。開発、運用、セキュリティの連携なくして、この課題を克服するのは困難だ。

現代のIT環境は、変化の速度がチームの管理能力を上回る状況にあり、多くの企業がアプリケーションのレジリエンス確保に苦慮している。とある調査によれば、実に80%以上の企業がこの問題に直面しているという。

開発、運用、セキュリティの各チームは依然としてサイロ化しており、その結果、多くのリソースがイノベーションではなく、障害対応という「火消し」に費やされているのが実情だ。Log4jの脆弱性事案や2024年7月に発生した世界規模のシステム障害が示すように、ひとたび問題が発生すれば、その影響は甚大な収益の損失と信用の失墜に直結する。これは現場だけの問題ではなく、経営層が主導で取り組むべき喫緊の課題といえる。

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コンプライアンスを確保するAI主導によるアプリケーションレジリエンスの自動化

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AIの活用によって予防的な運用へと転換

こうした課題の背景に、断片化したツールやデータ、そして属人化したプロセスが存在する。この状況を打破するには、AIを活用した統合的なアプローチが不可欠だ。サイロ化された各領域のデータを一元的に集約・分析し、システム全体の可視性を確保することで、これまで見過ごされてきたリスクの予兆を早期に検知し、インシデントを未然に防ぐ予防的な運用へ転換できる。

このアプローチは単なる安定稼働の実現にとどまらず、GDPRやDORAなど複雑化する規制への継続的なコンプライアンスを自動化し、監査対応の負荷とコストを削減することにもつながる。

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リンク先のコンテンツでは、AI主導でアプリケーションのレジリエンスとコンプライアンスを両立させる具体的なアプローチを解説している。ダウンタイムの短縮、コンプライアンスコストの低減、監査対応力の向上を実現し、事後対応の運用から脱却するための知見が得られるので、ぜひ参考にしてほしい。

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