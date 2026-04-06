レポート

日本における3DS義務化で不正利用が30%減少。国際比較で明らかになった認証戦略の最適解とは

ECサイトや決済サービスを運営する企業にとって、決済の不正利用の対策と購入完了率の向上はトレードオフの関係として語られてきた。2025年4月に日本でオンライン決済の3Dセキュア（3DS）認証が義務化されたところ、不審請求の申し立てが前年比で30%以上も減少しており、不正利用対策としての効果が明らかになっている。

オンラインカード決済において本人確認を強化する3DS認証は、セキュリティを高める一方でユーザーに認証の手間を強いるため、カゴ落ちを招く要因として懸念されてきた経緯がある。

しかし欧州では強力な顧客認証（SCA）の義務化によって、年間約9億ユーロ相当の不正利用が防止された一方、認証の強化が必ずしもコンバージョン率（購入完了率）の低下に直結しないことが実証されてきた。

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フランス、日本、イギリス、アメリカの3DSトレンドを分析

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市場ごとに異なる3DS運用の実態と課題

フランス、イギリス、日本、アメリカの4カ国を対象にした調査では、認証戦略の効果が市場の規制環境やカード発行会社の行動様式によって大きく異なることが示されている。例えば日本の3DS義務化後は3DS経由の取引数が4倍に増加したにもかかわらず、決済完了率は平均93%を維持しており、義務化は必ずしもユーザー体験を損ねていない。

一方、規制のないアメリカでは、3DSをリクエストすると、フリクションレス（ユーザーに追加の操作を求めず自動で認証が完了するフロー）でオーソリ率（カード決済の承認率）が82%に低下するなど、フランス、イギリス、日本のような規制市場とは逆の傾向が見られるのだ。

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リンク先のコンテンツでは、フランス、イギリス、日本、アメリカの実データをもとに、3DS認証のコンバージョンへの影響や不正利用の削減効果を詳細に分析している。セキュリティとユーザー体験を両立した認証戦略を立てるためにも、ぜひ役立ててもらいたい。

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