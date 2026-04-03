ソリューション

なぜ業務アプリは使われないのか? 現場定着の鍵はUI/UX主導の高速改善サイクルにあった

多額の投資で導入した業務アプリが、現場で使われず形骸化していないだろうか。その原因は機能不足ではなく、UI/UXの軽視にあるのかもしれない。“使われないDX”の構造的課題を解き明かす。

多くの企業がDXを推進する一方で、「現場で使われまい」「結局Excelや紙の業務に戻ってしまった」という課題に直面している。この背景には、機能要件を優先するあまりユーザー体験（UI/UX）が後回しにされ、さらに外注依存の開発体制によって改善のスピードが著しく遅れるという構造的な問題が存在する。

Googleの大規模調査によれば、わずか0.5秒の操作の迷いがユーザーの行動率を顕著に低下させることが示されている。また、GartnerもUXを軽視したアプリケーション戦略がDXの失敗確率を飛躍的に高めると警告している。DXの本質的な課題は技術そのものではなく使われ続ける仕組みを設計できていないことにあるのだ。

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こうしたボトルネックを解消するアプローチとして、UI/UX主導のノーコード開発が注目されている。これは、単にアプリを作るのではなく、「継続的に改善し、現場の使いやすさや業務効率を高めていける仕組み」を構築することに本質がある。そのためには、現場自身が改善に関わり続けられる開発環境が必要だ。ドラッグ&ドロップのノーコードでUIを構築できることで、非エンジニアである現場担当者やマーケターが直接アプリ設計に参加し、日次や週次といった短いサイクルでの改善が可能になる。現場のフィードバックが即座に反映されることでアプリの利用定着が進むだけでなく、組織全体でデータに基づき、まず試してみるという実験文化が醸成され、デジタル変革力が向上していくだろう。

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リンク先のコンテンツでは、DXを形骸化させる構造的課題について、Googleなどの調査を基に詳しく解説している。さらに、UI/UX主導のノーコード戦略がもたらす具体的な経営インパクトや、入力時間を42%削減したBtoB事例、売上を180%向上させたBtoC事例も紹介する。ぜひ組織におけるアプリ戦略の見直しに役立ててほしい。

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