ソリューション

スマホ新法がアプリ開発にもたらす影響とは。求められるノーコードツールによる内製化とガバナンスの両立

「スマホソフトウェア競争促進法（スマホ新法、スマホ法）」の施行は、企業のアプリ戦略に少なからず見直しを迫るものと言えるだろう。これまで暗黙の前提だったプラットフォーム依存の構造に変化が生じ、競争環境が一変する可能性を秘めている。この変わり目をどう捉え、対応すべきだろうか。

スマホ新法は、単に一部事業者を規制する法律とは言い切れない。その本質は、モバイルOSやアプリストアを巡る「囲い込み」の構造を是正し、「競争と選択」を市場の原則へと転換させることにある。この変化は、これまで特定プラットフォームの仕様やルールを前提としてきた企業アプリ戦略に再考を促すものだ。

こうした市場の変化に対応し続けるには、アプリの開発・改修のスピードがビジネスにおける重要な課題となる。

アステリア 提供資料

スマホソフトウェア競争促進法(スマホ新法)時代の

企業アプリ戦略

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

そのための現実的なアプローチとして、ノーコードツールを活用したアプリ内製化が注目されているが、選定には注意が必要だ。部門ごとに安易なツールが乱立すれば、セキュリティやデータ管理が属人化し、かえって企業リスクを増大させかねない。

こうした変化に対応するためには、柔軟に変更できるアプリ基盤が求められる。アプリ開発においてはスピードだけでなく、全社的な統制を効かせるガバナンス機能も不可欠だ。マルチプラットフォーム対応やスケーラビリティといった技術要件に加え、いかにして統制と自由度を両立させるかが、ノーコードツールの選定における重要な判断基準になるだろう。

* * *

リンク先のコンテンツでは、スマホ新法がもたらす市場環境の変化を分析した上で、アプリ戦略の方向性を提示している。また、スピードとガバナンスを両立させるエンタープライズ向けノーコード基盤の要件を整理し、持続的な競争力を獲得するための現実的な選択肢を提示しているので、参考にしてほしい。

資料のご案内 アステリア 提供資料

スマホソフトウェア競争促進法(スマホ新法)時代の

企業アプリ戦略

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：アステリア