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Z世代とミレニアル世代の74%が離職を検討する理由とは。AIを活用したスキル中心の人事DX戦略に迫る

経済の不確実性が高まる中、昨今では多くの企業がコスト削減を迫られている。しかし人材への投資を怠れば、生産性の低下や優秀な人材の流出は避けられない。従業員の定着やエンゲージメントは人事部門だけの課題にとどまらず、ビジネスの成長を左右する経営課題となっている。

ある調査によると、Z世代やミレニアル世代の従業員の74%は、組織が人材開発に投資しなければ離職を考えると回答している。つまり人材開発へのコストカットは企業の競争力を削ぐ恐れがあり、こうした状況下で企業が持続的な成長を遂げるには、従来の人事戦略を見直す必要がある。

しかし、ビジネスリーダーの84%がジョブロール（職務上の肩書き・役職）ではなく、スキル（能力・知識）ベースによる人材アプローチの必要性を認識しているものの、従業員全体のスキルデータを一元管理できていると回答する人事担当役員は33%にすぎない。

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大局的に捉える 経済の不確実性の中で成長と生産性向上を促進

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AI活用によって実現するスキル中心の組織変革

このような課題を解消する鍵となるのが、AIを活用したスキル中心の人材戦略である。分断されたシステムでは困難だった従業員一人ひとりのスキルや習熟度をAIが可視化・分析することで、組織の戦略目標と個人のスキルギャップを特定し、的確な育成プランやキャリアパスを提示できるようになる。

こうしたアプローチは、従業員の成長意欲に応え、エンゲージメントを高めると同時に、組織全体の生産性とビジネスアジリティを向上させる戦略的な投資として機能するはずだ。

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リンク先のコンテンツは、人材定着・スキル開発・生産性向上を実現するための人事DX戦略について、複数の専門家の知見を基に解説している。コスト削減と従業員エクスペリエンスの向上は二者択一ではなく、適切なテクノロジーの活用によって同時に実現できるという視点は、貴重な気づきとなるだろう。ぜひ参考にしてもらいたい。

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