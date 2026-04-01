レポート

もはや絵空事ではないIT運用の自律化。AIエージェントの活用基盤が組織変革を促す好機に

企業におけるAI活用はもはやツール導入の段階を超え、自律的に業務を遂行するAIエージェントの時代へと移行しつつある。しかしその恩恵を組織全体で享受しようとすると、多くの企業が障壁に直面するのではないか。IT変革を経営課題として捉え直す好機が訪れている。

AIエージェントは自ら計画を立て、情報を収集し、タスクを実行するという自律性を備える。IT運用のケースを例に取ると、VPN接続のトラブルが発生した際にAIエージェントが自律的に原因を調査し、解決策を示してくれるようになることから、L1サポート（初期対応）の多くが自動化されるだろう。

調査によれば、すでに33%の企業がAIエージェントを試験導入または本番稼働させており、43%が今後12カ月以内の導入を検討している。競合がAIエージェントを前提に業務を再設計し始めている中、戦略的な判断を先送りすることは自社の相対的な競争優位の低下につながりかねない。

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IT部門が先導するAI変革 組織横断の自律型AI活用と「Autonomous IT（自律型IT）」の実現

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自律型IT運用の成果を他部門に展開するアプローチ

そんなAIエージェントの導入効果を組織全体で享受するには、部門ごとに乱立したAIツールの統制・ガバナンスが機能しないリスク、そしてデータの分断という2つの課題が立ちはだかる。

そこで求められるのが、AIエージェントのオーケストレーション、ガバナンス管理、横断的なデータアクセス、データの意味付けという4つの要件を満たす共通基盤だ。この基盤をIT部門が先行して活用することで、自律型IT運用（Autonomous IT）の実践から得られたベストプラクティスを、人事、カスタマーサービス、調達といった他部門に展開できるようになる。

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リンク先のコンテンツでは、4つの要件を満たした共通基盤の必要性と、それがIT部門に限らずあらゆる部門のAI活用を支える基盤であることを解説している。それを基に企業全体の変革を後押しするには、IT部門での実践から得られた知見を他部門に展開するアプローチが有効となるが、詳細についてはぜひ本資料を確認してもらいたい。

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