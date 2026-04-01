レポート

製造業の89%がAI導入による生産性の向上を実感。にもかかわらずAI成熟度スコアが10ポイント低下した要因とは?

GM（ゼネラルモーターズ）のCEOは、NVIDIAとのコラボレーションについての発表を行った際、AIが「製造プロセスの最適化や仮想テストの高速化を実現するだけでなく、よりスマートな車両の開発を支援」することを評価したという。実際、AIを導入した企業の89%が生産性の向上を、85%がコスト削減や収益拡大を実感している。

AIによって成果を挙げられた製造企業が見受けられる一方、世界16カ国、4,473組織を対象にした調査によると、製造業の「AI成熟度」は前年から10ポイント低下し、35ポイントとなった。その背景にあるのは、AIの進化スピードに対応できないという構造的な問題である。

データを統合・最適化できている製造企業はわずか43%であり、ROIが見通せなければさらなる投資に踏み切れないという声も根強い。コスト圧力やサプライチェーンの混乱といった事業課題もあって、AI活用の優先順位が押し下げられているのだ。

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製造業のAI成熟度レポート

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先駆企業が示すAI成熟度を向上するための道筋

そのような中、調査対象の18%に当たる先駆企業は、利益率を10.3%増加させるなど、他の製造企業（7%増）を大きく引き離している。そうした先駆企業に共通するのは、最高AI責任者の設置、AIイノベーションセンターの運営、そして77%がAIトレーニングプログラムを実施するという人材育成への継続的な投資だ。

また、エージェント型AIの活用でも先行しており、サプライチェーンのリスク自律分析や生産スケジュールの最適化といったユースケースで収益成長と生産性向上を実現している。AIの進化が従来型からエージェント型、さらにフィジカルAIへと段階的に進むことを踏まえ、自社がどのフェーズにあり、次に何を整備すべきかを明確にすることが、先駆企業との格差を縮める第一歩なのだ。

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リンク先のコンテンツでは、製造業のAI成熟度を左右する5つの評価軸と、先駆企業が実践するデータガバナンスやエージェント型AI活用のアプローチを解説している。トヨタが車両設計サイクルを短縮し、Eatonが問題解決にかかる時間を50%短縮した成果も確認できるので、自社のAI成熟度を把握し、次の一手を構想するために役立ててもらいたい。

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