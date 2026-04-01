OT環境へのセキュアなリモートアクセスを阻む、3つのボトルネックとその解決策

ソリューション

モノづくりの現場および設備機器といったOT環境へのリモートアクセスのニーズは、かつてに比べて飛躍的に高まっている。そのため多くのメーカーが、セキュリティを確保しながら、ユーザー体験を損なわず、かつ低コストで接続できる方法や戦略を模索している。とはいえ、3つのボトルネックがその実現を阻んでいるという現実がある。

IT環境と同様に、OTやICS環境といったモノづくりの現場や設備機器へのリモートアクセスを実現すれば、柔軟なシステム運用が可能になる。このことは、リモートワーカーの採用拡大や、人材不足への懸念の払拭にもつながる。さらに、震災や社会情勢の急変といった不測の事態への迅速な対応、運用コストやサポートコストの削減、リアルタイムかつ遠隔からの機器設備のモニタリングなども可能となり、さまざまなメリットがもたらされる。

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こうした理由から今、OT／ICS環境へのリモートアクセスのニーズがかつてないほど高まっており、メーカーはリモートアクセスの安全な運用を実現しながら、ユーザー体験を損なわず、コストを抑えるための方法や戦略を模索している。しかし現状では、3つのボトルネックの存在があるがために、成果を挙げることができていないメーカーが多い。

そのボトルネックとは、まずIT環境向けに設計されたリモートアクセスツールに依存するメーカーが大多数であることが挙げられる。こうしたツールはOT環境に固有のミッションクリティカルな要件を考慮していないため、現場のニーズとのギャップが大きくなってしまう。また、複数ベンダーの設備機器が混在するOT環境の特性上、サードパーティからのアクセスを許容せざるを得ず、そのことがセキュリティ上の弱みとなっていることも問題だ。さらにITとの融合が進み、従来はネットワークから分離されていたOT環境が「つながる」ようになったことでセキュリティリスクが高まっている点も無視できない。

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本コンテンツでは、OT／ICS環境へのリモートアクセスのセキュリティを強化するためには、前述した3つのボトルネックを排除する必要があると提起している。そのためには従来のIT環境向けではなく、OT／ICS環境に特化したセキュアリモートアクセス（SRA）の導入が望ましいことを指摘した上で、特化型のSRAがもたらすメリットや推奨されるソリューションを紹介しているので、参考にしてほしい。

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