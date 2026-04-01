ソリューション

NIS2指令への対応が本格化。製造業に求められるOTセキュリティと経営責任とは

2024年10月17日は、EUの新たなサイバーセキュリティ規制「NIS2指令」の対応期限であった。この規制は製造業も対象となっており、ITのみならずOT環境やサプライチェーン全体での対策が不可欠だ。違反時の罰金に加え、経営陣の責任も問われる本規制に対し、企業には体系的な対応が求められている。

EU域内で事業を展開する、あるいはサプライチェーンに関わる製造業にとって、NIS2指令への準拠は必須の対応となる。

特に、これまで包括的な法規制の対象外であった企業にとって、その負担は大きい。本指令が要求するのは自社のIT・OT環境のセキュリティ強化にとどまらない。自社のサービスを支える全てのサプライヤーやサービスプロバイダーについても、セキュリティ対策を評価し、管理することが求められるため、その対応は、組織・技術・運用の各面で複雑かつ広範囲にわたる。

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NIS2指令がもたらすインパクトは、サプライチェーン管理の複雑化だけではない。特筆すべきは、サイバーセキュリティリスク管理措置の承認・監督を経営陣の法的責任と位置づけている点である。コンプライアンス違反が発覚した場合、最大で1,000万ユーロまたは全世界年間売上高の2%という高額な罰金が科される可能性がある。さらに、経営幹部個人が職務遂行を一時的に禁止されるなど、その責任は極めて重い。

こうした厳しい要件を前に、何から着手すべきか悩む担当者も少なくないだろう。リスク評価から具体的な対策、インシデント対応計画の策定まで、体系的なアプローチが不可欠となる。

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リンク先のコンテンツでは、複雑なNIS2指令の要件を整理し、製造業がコンプライアンスを達成するための「10のステップ」からなる実践的ロードマップを詳細に解説する。また、自社の適用範囲の確認からリスク評価、監査対策まで、今すぐ取り組むべきアクションプランを具体的に把握できるため、ぜひ参考にしてほしい。

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