製造業はサイバー攻撃の主要な標的。IIoT時代のダウンタイムを回避するセキュリティ戦略とは

ソリューション

製造業のDXを加速させるIIoT（産業用モノのインターネット）。しかし、機器同士のシームレスな接続性の拡大は新たなサイバーリスクを生み、製造業を狙ったサイバー攻撃は増加の一途をたどっているのが現状だ。生産性向上とセキュリティ確保をいかに両立させるかが、喫緊の課題である。

インダストリー4.0やスマート製造の実現に向け、生産現場のあらゆる機器を接続するIIoTの活用が不可欠となっている。リアルタイムでのデータ収集や分析、予知保全の高度化は、生産効率を飛躍的に向上させる可能性を秘めている。その一方で、接続性の拡大は攻撃対象領域の拡大を意味し、製造業はサイバー攻撃の主要な標的となりつつある。

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IIoT:スマート製造効率化へのゲートウェイ

インダストリー4.0の可能性を最大化

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実際、複数の調査やレポートでは、製造業を狙ったサイバー攻撃が増加傾向にあることが示され、IT環境とは異なるOT（制御・運用技術）環境の脆弱性を突いたインシデントが後を絶たない。わずかなダウンタイムが経済的損失につながりかねない製造業にとって、この問題は事業継続性に大きな影響を及ぼすリスクとなっている。

こうした脅威に対抗するには、従来の境界型防御だけでなく、より先進的なセキュリティアプローチが求められる。その核心となるのが、「何も信用せず、全てを検証する」というゼロトラストの考え方だ。ネットワークを分離し、アクセス権を最小限に限定することで、万が一侵入を許した場合でも被害の拡大を防ぐ。また、従業員や外部ベンダーが工場のOT機器へ安全に接続するための「セキュアリモートアクセス（SRA）」は、こうした対策を構成する重要な要素の一つだ。

これらの技術的な対策と並行し、自社のリスクを正確に評価するアセスメントの実施や、全社的なセキュリティ文化の醸成といった組織的な取り組みが、サイバーレジリエンスを高める上で重要な要素となるだろう。

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リンク先のコンテンツでは、IIoT環境における具体的なサイバー攻撃の手口や、ダウンタイムがもたらす甚大なコストをデータに基づいて解説している。さらに、ゼロトラストの原則に基づいたセキュリティ対策や、セキュアリモートアクセス導入のベストプラクティスなどを詳しく知ることができるため、ぜひ参考にしてほしい。

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