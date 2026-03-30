製造現場における人手不足・情報分断・業務属人化の課題は深刻。業務特化型AIエージェントが自律的にタスクを遂行

インタビュー

生成AIの登場で多くの業務が効率化されたものの、製造業の現場ではその恩恵を十分に受けられていないようだ。人手不足、情報の分断、業務の属人化という課題に対し、汎用的なAIツールだけで解決することは難しい。この状況を打破するには、どのようなアプローチが求められるだろうか。

製造現場における熟練技能者の引退は、貴重なノウハウの喪失に直結する。部門ごとに導入されたシステムはデータのサイロ化を招き、情報へのアクセスを困難にしている。こうした人手不足と情報分断の課題に加え、業務の属人化は非効率な情報探索や問い合わせが常態化する要因となる。

そのため多くの企業が生成AIの活用を模索しているが、インターネット上の情報で学習した汎用的なAIモデルでは、社内の閉じた環境にある独自のデータやシステムを扱うことは難しく、この技術的ハードルが製造業のDXを停滞させる一因となっているのだ。

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週40時間の属人業務に終止符? 製造現場の非効率を解消する「AIエージェント活用術」

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部門を横断する複雑なワークフローを自動化

そこで注目されているのが、個別の業務に特化した複数のAIエージェントを連携し、指揮者のように統括するというアプローチだ。この手法では、各部門のシステムやツールと連携する小規模なAIエージェントを複数用意し、それらを上位のAIが束ねて自律的にタスクを遂行させることで、部門を横断する複雑なワークフローの自動化が可能になる。

こうした仕組みの導入により、ある統括PM（プロジェクトマネージャー）は数十のプロジェクト進捗の把握に週あたり40時間も要していたが、数分にまで短縮されたという。ほかにも設計・開発における要件定義や製造実行システム（MES）の保守など、これまで人手に頼らざるを得なかった専門的な業務が効率化された事例もある。

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リンク先のコンテンツでは、製造業にありがちな"三重苦"を解消する業務特化型AIエージェントのアーキテクチャと、その3つの特徴を解説している。さらに3つのユースケースも紹介されており、非効率な属人業務を改善するためのヒントとなるだろう。ぜひ参考にしてもらいたい。

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週40時間の属人業務に終止符? 製造現場の非効率を解消する「AIエージェント活用術」

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