ソリューション

なぜ業務プロセスの見直しが失敗するのか。定量的なデータを基に生産性を向上させるには

多くの企業が業務改革に着手している中で、現場の反発を招いてしまい、取り組みが頓挫するケースが見受けられる。実際、トップダウンによる指示と現場の実態が乖離し、かえって従業員の疲弊をもたらす結果に終わることはないだろうか。

労働人口の減少と採用コストの高騰を受けて、多くの企業が業務プロセスの見直し、すなわちBPR（Business Process Re-engineering）の重要性を認識している。

一方でその取り組みの多くが失敗に終わる要因は、ヒアリングやインタビューといった感覚に頼った定性的な情報と、トップダウンのアプローチにある。これでは現場の稼働実態を正確に把握できないばかりか、実情にそぐわない改革案は従業員の反感や混乱を招き、最悪のケースでは離職率の増加という負の連鎖を引き起こしかねない。

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Digital BPRで実現できる 正しいデータの蓄積で業務を改善する方法

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データ収集のために現場が疲弊しない仕組みが必要

重要なのは感覚的な判断を排し、定量的なデータ（ファクト）に基づいて業務を可視化することだ。誰が何に時間を費やしているのかを正確に把握することで、初めてコア業務とノンコア業務の切り分けが可能となる。

ただし、データ収集のために現場が疲弊するのは本末転倒であり、従業員が自然にデータを入力できる仕組みが欠かせない。しかも可視化で終わらせず、特定したノンコア業務を削減・自動化・外部化するといった具体的なアクションプランに落とし込み、実行に移すことが組織の持続的な成長につながるのだ。

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リンク先のコンテンツでは、データに基づいた新しい業務改革「Digital BPR」の具体的な手法について詳細に解説している。現場の負担を抑えながら正しいデータを蓄積し、生産性の最大化を目指すためにもぜひ参考にしてほしい。

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