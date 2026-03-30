なぜ業務プロセスの見直しが失敗するのか。定量的なデータを基に生産性を向上させるには

労働人口の減少と採用コストの高騰を受けて、多くの企業が業務プロセスの見直し、すなわちBPR（Business Process Re-engineering）の重要性を認識している。
一方でその取り組みの多くが失敗に終わる要因は、ヒアリングやインタビューといった感覚に頼った定性的な情報と、トップダウンのアプローチにある。これでは現場の稼働実態を正確に把握できないばかりか、実情にそぐわない改革案は従業員の反感や混乱を招き、最悪のケースでは離職率の増加という負の連鎖を引き起こしかねない。
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Digital BPRで実現できる 正しいデータの蓄積で業務を改善する方法
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データ収集のために現場が疲弊しない仕組みが必要
重要なのは感覚的な判断を排し、定量的なデータ（ファクト）に基づいて業務を可視化することだ。誰が何に時間を費やしているのかを正確に把握することで、初めてコア業務とノンコア業務の切り分けが可能となる。
ただし、データ収集のために現場が疲弊するのは本末転倒であり、従業員が自然にデータを入力できる仕組みが欠かせない。しかも可視化で終わらせず、特定したノンコア業務を削減・自動化・外部化するといった具体的なアクションプランに落とし込み、実行に移すことが組織の持続的な成長につながるのだ。
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リンク先のコンテンツでは、データに基づいた新しい業務改革「Digital BPR」の具体的な手法について詳細に解説している。現場の負担を抑えながら正しいデータを蓄積し、生産性の最大化を目指すためにもぜひ参考にしてほしい。
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