ソリューション

管理対象外デバイスや生成AIのリスクに備える。統合されたSASEがもたらすメリットとは

ハイブリッドワークの定着により、BYODなど管理対象外デバイスが企業ネットワークに常態的に接続されるようになってきた。しかしこれが深刻なセキュリティリスクの温床となっており、実際にランサムウェア攻撃の85%は管理対象外デバイスから始まっているという。

昨今ではハイブリッド環境における一元的なセキュリティ管理の有力な選択肢として、SASEが注目されているが、ソリューションの多くが複数のポイント製品を寄せ集めたものとなる。そのためツール間で情報が共有されず、環境全体の包括的な可視性が確保されないことから、セキュリティ上の死角が生まれやすい。

また、従業員の1日の業務時間のうち85%がブラウザ上で行われ、95%の組織がブラウザを起点とする重大セキュリティインシデントを経験しているという現実も、構造的な課題の深刻さを裏付けている。

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統合されたSASEがゼロトラストとデータ保護を一体化する

そこで注目されるのが、管理対象外デバイスへのゼロトラスト適用を可能にするエンタープライズブラウザの統合だ。既存のエンドポイントブラウザと同じ操作感を維持しながら、SaaSやWebアプリケーションに対してコンテキストベースのゼロトラストポリシーを一貫して適用できる。

さらに、生成AIの普及に伴うデータ漏洩リスクへの対応を踏まえると、大規模言語モデル（LLM）によるデータ分類や機械学習（ML）を用いた振る舞いベースの脅威分析、そしてSD-WANのネイティブ統合によるパフォーマンス最適化を組み合わせることが、セキュリティと生産性を両立する選択肢となるだろう。

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リンク先のコンテンツでは、管理対象外デバイスへのゼロトラストの拡張、生成AIリスクへの対応、SD-WAN統合によるパフォーマンス向上など、真に統合されたSASEが実現するセキュリティと運用効率の具体像を解説している。昨今のセキュリティ課題を解消するためにも、ぜひ参考にしてもらいたい。

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