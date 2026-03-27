分譲マンションを含む集合住宅市場においても、デジタル化の波は押し寄せている。新築着工数の減少により、物件価値向上のための差別化が不可欠となっている近年、“より良い状態”を目指すウェルビーイング(Well-being）や、カーボンニュートラルの推進が集合住宅でも重要視されている。また、カーボンニュートラルの流れを受け、ガソリン車からEV(電気自動車)へのシフトも加速。東京都においては、2025年以降に竣工する新築マンションに対してEV充電設備の設置を義務化するなど、集合住宅におけるEVインフラ整備も進んでいる。

こうした状況のなか、「ウェルビーイング」と「エネルギーマネジメント」の2つを柱に、電気設備とデジタル技術を核としたソリューションを提供するパナソニック エレクトリックワークス社(以下、エレクトリックワークス社)では、多様化する集合住宅市場のニーズに対応する事業を展開。集合住宅向けEV充電サービス「Resi-Charge(レジチャージ)」や、インターホンを通じて地域情報や生活に役立つ情報を発信するくらし情報サービス「まちベル」といった先進的なサービスを提供し、集合住宅物件における新たな価値の創出に貢献している。本稿では、電材＆くらしエネルギー事業部 ビジネス推進室 集合ソリューションチームの大島氏と山下氏に話を伺い、同社の集合住宅向けサービスが、物件と住民に与える価値について確認していく。

ウェルビーイングとエネルギーマネジメントをキーワードに、集合住宅市場の課題を解決するソリューションを開発

電気設備の分野を中心に、住宅や商業施設など、幅広い“くらしの空間”で事業を展開するエレクトリックワークス社の電材＆くらしエネルギー事業部では、マンションのインターホンや配線器具、分電盤など集合住宅向けの商材を取り扱っており、導入実績豊富でブランド価値の高いパナソニックのハードウェアとデジタル技術を組み合わせたソリューションを展開している。集合住宅向け新規事業を担当する集合ソリューションチームでチームリーダーを務める大島 章義氏は、集合住宅市場において顕在化している課題と、その解決に向けて同社が担う役割について、次のように説明する。

「物件価格高騰やニーズの多様化といった市場の変化にともない、近年の集合住宅市場では、物件そのものが持つバリューだけでは競争力を維持することが難しくなっています。デベロッパー様や管理会社様にとって、物件の価値を高めるための取り組みは喫緊の課題といえます。そこで弊社が重要視しているのが『ウェルビーイング』と『エネルギーマネジメント』という2つのキーワードです。この２つのキーワードを柱に集合住宅向けソリューションを提供していくことで、集合住宅物件の価値向上や社会課題解決に貢献できると考えています」(大島氏)

ウェルビーイングとエネルギーマネジメントをコンセプトに開発した同社の集合住宅向け製品・サービスは、物件に新たな価値を付加するソリューションとして期待が高まっている。そのなかでも、多くのデベロッパー・管理会社の注目を集めているのが、集合住宅向けEV充電サービス「Resi-Charge」と、くらし情報サービス「まちベル」だ。

EV時代の到来に向け、住民の快適なカーライフを支える集合住宅向けEV充電サービス「Resi-Charge」

「Resi-Charge」は、集合住宅向けに提供される充電サービスで、住民の利便性向上と管理者の負荷軽減に加え、カーボンニュートラルの実現においても有効なソリューションとして開発されている。日本政府が2035年までに乗用車の新車販売を100％電動車にすることを目標に掲げるなか、集合住宅におけるEVユーザーも増加は確実視されている。実際、東京都では新築マンションへのEV充電設備設置が義務化され、集合住宅でのEVインフラ整備が加速している。大島氏は、「Resi-Charge」をマンション住民向けのサービスであると同時に、管理側の導入・運用を円滑化できるサービスと位置付ける。

「今後EVをはじめとした電動車の普及が進んでいくことを考えると、集合住宅でEVに乗られる方が、いかに満足して、快適なカーライフを送れるかが重要となります。実際、集合住宅の物件検索サイトでは、EV充電設備の有無を条件に物件を絞り込めるようになってきています。そこで本サービスでは、EV充電設備の設置サポートから、予約・認証・課金といった機能までを実装し、集合住宅におけるEV充電設備の運用を円滑化。モバイルアプリでユーザー認証や充電器予約が行え、不正利用を防止したうえで、効率的に充電器をシェアできるような仕組みを構築しています。利用状況の監視やサポート窓口も弊社が担うことで、オーナー様・管理組合様に負荷をかけずに運用することが可能。住民と管理者様双方に価値を提供できるサービスに仕上がっています」(大島氏)

「Resi-Charge」では共用部分の電気を利用するが、アプリを介して充電器を利用したEVユーザーから、同社が直接利用料金を回収する仕組みが採用されており、受益者負担での運営が可能となっている。充電器を利用した分の電気代は管理者(オーナー/管理組合)に返金されるため、EVユーザー以外の住民に不満が生じることもない。さらに本サービスは、デベロッパーやEVユーザーの要望を反映させたアップデートが継続的に実施されており、2026年3月には限られた電力内で複数充電器の設置が可能となる電力制御機能をリリース。EVユーザーの増加にともなう充電器の設置も容易になるなど、カーボンニュートラルの観点でも進化を続けている。

EV充電器市場でトップシェアを誇るパナソニックのハードウェアと、モバイルアプリで簡単に予約や支払いが行える利便性の高いサービスが融合した「Resi-Charge」は、他の充電サービスにはない付加価値を提供してくれる。大手マンションデベロッパーが、限られた電力で複数台のEV充電器の導入を検討した際に、「Resi-Charge」の電力制御機能に着目して導入を決めたという事例もあり、管理者側の満足度も高いサービスといえる。

「Resi-Charge」アプリ画面

インターホンを介して情報を発信、斬新な発想でウェルビーイングの向上に寄与する「まちベル」

同社が提供する集合住宅向けソリューションとして、「Resi-Charge」と同様に注目されているのが、くらし情報サービス「まちベル」だ。パナソニックが提供するマンションインターホン「Clouge(クラウジュ)」を通じて、マンションの住民に地域や生活の情報や広告などを配信するサービスで、広告メディア事業としてウェルビーイングの向上を支援する。集合ソリューションチームの山下 藍氏は、本サービスの特徴について次のように語る。

「“インターホンからはじまる、まちとくらしの新発見”というコンセプトのもと、ウェルビーイングの向上や、コミュニティの活性化につながる情報をマンション住民の皆様に届けるサービスとして展開しています。地域や生活に関連する情報や広告、クーポンなど、さまざまな情報をインターホンの画面で見ることができます。閲覧は、住民の任意で行える設計になっており、弊社が実施したアンケートでは住民満足度97％と高い評価をいただき、『インターホンのイメージが変わりました』といった声もいただきました。広告事業としてはまだ過渡期ですが、インターホンを通じて住民に価値ある情報を届けることを念頭に、広告・コンテンツの両軸で価値提供していきたいと考えています」(山下氏）

パナソニック エレクトリックワークス社 電材&くらしエネルギー事業部 新規ソリューションセンター ビジネス推進室 集合ソリューションチーム 主務 山下 藍氏

マンションインターホン「Clouge」が導入されているマンション向けに提供される本サービスは、情報配信も同社が担うため、デベロッパー・管理会社側にランニングコストがかからないと山下氏。コストや運用負荷を気にすることなく物件の価値を高められると、導入メリットに言及する。サービス開始当初は東京都内のマンションのみに提供していたが、2025年夏からは全国展開を開始している。

「近年では、新しいエリアにマンションを建てる際に、住民の皆様にどれだけ価値を提供できるかはもちろん、周辺エリアの活性化にどれだけ寄与できるかを重視するデベロッパー様が増えている印象があります。そういった観点では、ランニングコストをかけずに住民と町のつながりを促進できる『まちベル』は、デベロッパー様にとっても価値を感じていただけるサービスになっていると思っています」(山下氏)

「まちベル」インターホン画面

エレクトリックワークス社のソリューションは進化を続け、集合住宅市場の活性化に貢献していく

エレクトリックワークス社では、今後も集合住宅に新たな価値を提供する製品・サービスを展開していく予定だ。ウェルビーイングやエネルギーマネジメントを柱に価値を創出するには、継続的に住民とつながる環境を作り出すことが大切と大島氏。将来的には、すべてのマンション設備をIoT化し、多様化する住民のニーズや社会要請に応えられるサービスを持続的に提供していきたいと今後の展望を口にする。

「住民が求める価値、デベロッパー様が求める価値が多様化していることが、集合住宅市場が抱える課題の根底にあると思っています。その解決には、物件を介して住民の皆様とつながれる仕組みが必要です。弊社では、マンション管理業務をデジタル化するIoT化サービス『モバカン』をはじめ、マンション住民やデベロッパー様と常につながれる世界を実現するためのソリューションを展開しています。『Resi-Charge』や『まちベル』も含め、我々の強みであるハードウェアを活かしたサービスを組み合わせることで、物件価値のさらなる向上と、住民の皆様の満足度向上に貢献していきたいと考えています」(大島氏）

「Resi-Charge」では、あらゆる駐車場種(エレベータ方式など）への対応を進めるとともに、EV充電だけでなく、シェアサイクルやカーシェアといったモビリティサービスとの連携も視野に入れたアップデートを検討しているという。「まちベル」に関しても、コンテンツや広告など配信情報の最適化を図りながら、住民にとってより有益な情報を配信していく仕組みを構築していく予定だ。山下氏は「将来的には、『まちベル』が入っているからこの物件を選んだと言っていただけるサービスに成長させていきたいと考えています」と力を込める。

同社のサービスは、集合住宅市場の価値向上に向けた重要な動きとして、今後ますます存在感を高めていきそうだ。

左から、山下氏、パナソニック エレクトリックワークス社 マーケティングセンター 市場営業推進部 ソリューション開発部 東日本非住宅市場開発課 池田 紘基氏、パナソニック エレクトリックワークス社 電材&くらしエネルギー事業部新規ソリューションセンター ビジネス推進室 集合ソリューションチーム まちベル事業推進担当 井田 ほのか氏

[PR]提供：パナソニック エレクトリックワークス社