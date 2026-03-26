事例

ユニプレスが工場の停止リスクを回避した事例に迫る。MDRサービスの導入を即断した決め手とは

昨今はサイバー攻撃の手法が高度化しており、侵入後の横展開（ラテラルムーブメント）までの時間は90分台と、もはや驚異的なスピードに達している。そうした状況を受け、自動車部品の総合プレスメーカーであるユニプレスは、工場が停止するリスクを回避すべく、セキュリティ強化策を前倒しして進めたという。

もともとユニプレスは従来のアンチウイルスソフトに限界を感じていた。マルウェアの駆除に失敗し、原因究明に1週間以上を要した結果、端末を初期化せざるを得ない事態が年10件ほど発生していたのだ。週末に発生したインシデントへの対応が週明けになってしまう監視体制も課題だった。

また、ソフトウェアのバージョンアップ作業に多大な工数を費やすなど、運用負荷の増大も情報システム部門の業務を圧迫しており、疲弊を招いていた。

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侵入から横展開へと進むスピードの加速に、もはやMDRが不可欠と即断。駆除まで行うのはクラウドストライクだけとFalcon Completeを選択

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インシデント対応のスピードと品質を重視

ユニプレスがセキュリティ強化を前倒しして進めたきっかけは、攻撃者が侵入してから横展開を開始するまでの平均時間が90分台という情報だ。自社の体制では到底対応できないと判断し、MDRサービスの導入を即断した。製品の選定においては、インシデント対応のスピードと品質を重視した中で、駆除まで行ってくれる点を高く評価したという。

そうしたプロセスを経てMDRサービスを導入した後は、エンドポイント保護に割く時間が月10時間程度に激減した。また、担当者は精神的な安心感を得るとともに、グループ全体のセキュリティ強化といった戦略的な業務に注力できるようになった。

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リンク先のコンテンツでは、ユニプレスが従来のアンチウイルスソフトによる対策に限界を感じ、その課題をいかにして乗り越えたかを解説している。MDRサービスの選定における決め手や、得られた成果も詳細に確認できるので、ぜひ本事例を参考にしてもらいたい。

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