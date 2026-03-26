事例

生活保護業務のデジタル化で自治体DXを推進。補助金の活用でコスト面の懸念軽減を図った事例に迫る

多くの自治体がDXによる業務改革を目指しているものの、IT人材の不足や、紙を中心とした業務プロセスが推進の障壁となっている。特に生活保護業務のような煩雑な事務処理は職員にとって大きな負担になっており、こうした課題を乗り越えるためのアプローチが求められる。

生活困窮者を支援する生活保護業務では、ケースワーカーが膨大な事務処理に追われてしまい、住民支援という本来の業務に十分な時間を割くことが難しいケースがある。

中でも金融機関への預貯金照会は、紙でのやり取りに多大な手間と時間がかかることから、デジタル化による効率化が期待されている業務といえる。しかし、コストやセキュリティ、既存業務からの移行に伴う現場の負担が懸念となり、その一歩を踏み出せない自治体も見受けられる。

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国の補助金・助成金制度を利用してコスト面での懸念を払拭──生活保護業務のデジタル化推進を例に、自治体DXにおける効果的なアプローチを紐解く

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埼玉県幸手市が段階的な電子化によって運用を定着

そこで注目したいアプローチが、国が提供する補助金・助成金制度の活用だ。例えば厚生労働省は、デジタル技術を活用した業務の効率化や負荷の軽減を推進するための環境整備に対して補助を行っており、システム導入にかかる初年度経費の一部について、補助を受けられる可能性がある。

こうした国の補助金制度を活用した取り組みの一例として、埼玉県幸手市では、預貯金照会業務の電子化サービスを導入した。これにより、保管書類の削減や照会・回答にかかる時間の大幅な短縮が実現され、職員が本来注力すべき支援業務に集中できる環境が整備されつつあるという。

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リンク先のコンテンツでは、生活保護業務のデジタル化を推進する補助金制度の詳細や、行政機関と金融機関をつなぐ預貯金照会電子化サービスについて解説している。埼玉県幸手市の事例からは、現場の負担を抑えながら自治体DXを成功に導くための具体的なステップと、その効果が確認できるので、参考情報としてご覧いただきたい。

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国の補助金・助成金制度を利用してコスト面での懸念を払拭──生活保護業務のデジタル化推進を例に、自治体DXにおける効果的なアプローチを紐解く

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