ソリューション

ビジネスの現場への野放図なAI導入がもたらす4つのリスクと、それらを回避する方法とは?

エンジニアリング、マーケティング、法務、サポートなど、ビジネス組織のあらゆる領域にAIシステムが導入されるようになり、生産性の向上など、さまざまなメリットがもたらされている。その一方で、セキュリティやガバナンス、各種規制への対応などの仕組みの整備を経ないままの野放図な導入により、AIシステムにおける固有のリスクが見過ごされているという現実がある。

チャットボットに代表されるAIアシスタント、SaaSの一機能として提供される生成AI、自律型のAIエージェントなど、ビジネスシーンへのAIの導入・浸透は、これまで存在してきたどのテクノロジーよりも速いペースで進んでいる。AIがもたらす先進性やインサイト創出のスピード、組織としての生産性の向上といったメリットを考えれば当然のことと言える。

一方で、AIシステムの多くは、他のアプリケーションとは異なり、セキュリティやガバナンスのレビューを経ることなく導入されているという現実がある。

その結果、レビューされていない生成AIが組織の機密データを汎用LLMに送信してしまったり、AIエージェントが自らの権限を無断で昇格させたりといったリスクが生じ得る。にもかかわらず、こうしたリスクを監視・制御する仕組みは、十分に整っているとは言い難い。

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これらのリスクは、従来のセキュリティ手法によって可視化できない上、ほとんどのセキュリティ担当者にとっては未知の領域となるため、適切に対応することは困難だ。実際、このように組織内でブラックボックス化されたAIシステムをターゲットにして、AIを悪用しようというサイバー攻撃、脅威アクターの存在も確認されている。こうしたリスクを未然に防ぐためには、AIがどこで使われているのか、どのデータを扱っているのか、エージェントはどのように振る舞うのかを理解した上で、AI特化のセキュリティを構築する必要がある。

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本コンテンツでは、AIシステムの導入と活用において見過ごされがちなセキュリティとガバナンス面での4つのリスクについて、従来の考え方や手法が通用しない理由を解説している。

さらにAIシステムに固有の振る舞いやリスクを、いち早く特定、評価、低減するための仕組みを作る具体的な方法や押さえておくべきポイント、推奨されるソリューションの紹介など、組織のセキュリティリーダーにとって必見の内容となっているため、ぜひ参考にしてほしい。

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