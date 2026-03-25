ソリューション

SaaSの死角が新たな標的に。半数以上の企業が経験する脅威と、そのプロアクティブな防御策

SaaSの導入は企業の生産性を飛躍的に向上させたが、その裏で新たなセキュリティの死角が生まれている。設定ミスや脆弱なアクセス制御が攻撃者に悪用される温床となり、多くの企業がインシデントを経験しているのが実情だ。

多くの企業で業務に不可欠となったSaaSは、顧客データや企業秘密など機密情報の宝庫であり、サイバー攻撃者の主要な標的となっている。 特に、SaaS環境特有の設定ミス、チェックされていないサードパーティ統合、OAuthトークンの悪用といった脆弱性は、攻撃者に侵入と潜伏の機会を与える。

多要素認証（MFA）をバイパスする手口も巧妙化しており、従来のエンドポイントやネットワーク中心のセキュリティ対策だけでは、SaaSネイティブの攻撃を検知・防御することが困難になりつつある。

事実、ある調査ではセキュリティ責任者の半数以上がSaaS関連のインシデントを経験したと報告しており、対策の強化が急務だ。

クラウドストライク 提供資料

SaaSセキュリティガイド：より堅牢なSaaS環境への6つのアプローチ

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

SaaS環境を堅牢にするための多層的アプローチ

進化し続ける脅威に対抗するには、問題発生後に対処するリアクティブな姿勢ではなく、プロアクティブなセキュリティ戦略が不可欠となる。具体的には、SaaSの設定が意図せず変更される「ドリフト」を防ぐための継続的な監査と監視体制の構築が第一歩だ。加えて、ユーザー権限を必要最小限に留める「最小特権の原則」を徹底し、アイデンティティベースの攻撃リスクを低減させる必要がある。

さらに、SaaSのアクティビティを常時監視し、異常な振る舞いを検知する仕組みを実装することで、侵害の初期兆候を捉えることが可能になる。こうした多角的なアプローチは、セキュリティ部門だけでなく、事業部門との連携があって初めて実効性を発揮する。

* * *

リンク先のコンテンツでは、堅牢なSaaS環境を構築するために不可欠な6つの具体的なアプローチを解説している。自社のセキュリティポスチャを評価し、設定ミスや潜在的なリスクを洗い出すための実践的な知見が得られるので、プロアクティブなSaaSセキュリティを実現するためにも、ぜひ参考にしてほしい。

資料のご案内 クラウドストライク 提供資料

SaaSセキュリティガイド：より堅牢なSaaS環境への6つのアプローチ

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：クラウドストライク