事例

AI活用とデータ基盤の刷新が企業のAXを加速。8社の事例に学ぶ成功のためのアプローチ

生成AIの登場により、企業におけるデータ活用のあり方は変革期を迎えている。しかしデータのサイロ化や専門人材の不足が、AI導入の障壁となるケースが見受けられる。どのようにしてAX（AI Transformation）を成功に導けばよいのだろうか。

多くの企業がDX推進の一環としてAIやデータ活用の重要性を認識しているものの、具体的な一歩を踏み出せずにいるようだ。何から始めるべきか分からない、費用対効果が見えないといった声に加え、課題となるのがデータのサイロ化である。事業部ごとに最適化されたシステム群は、結果として組織横断でのデータ活用を困難にし、迅速な経営判断を行う際のボトルネックとなっている。

また、手作業によるデータ集計やレポーティングに追われてしまい、より高度な分析や戦略立案にリソースを割けないという課題も根深い。

センティリオンシステム 提供資料

Google Cloudで実現する企業AX AI・データ活用支援事例集

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

新規データソースの連携コストを約70%も削減した事例

こうした複合的な課題を解決する鍵は、クラウドプラットフォームを中核に据えた統合データ基盤の構築と、その上でのAI活用にある。

例えば、ある大手セラミックスメーカーでは、生成AIと画像処理技術を組み合わせて過去と類似する図面検索を自動化し、見積もり業務の属人化の解消とリードタイムの短縮を実現した。また、別のグローバルメーカーは、乱立していたデータ活用基盤を統合することで、新規データソースの連携コストを約70%も削減したという。

* * *

リンク先のコンテンツでは、製造業、広告代理店、小売業など8社のAI・データ活用の事例を解説している。図面検索の属人化やデータのサイロ化といった課題に直面した企業が、いかにしてコスト削減や業務効率化を実現したのか。ぜひ具体的なアプローチと成果を確認してもらいたい。

資料のご案内 センティリオンシステム 提供資料

Google Cloudで実現する企業AX AI・データ活用支援事例集

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：センティリオンシステム